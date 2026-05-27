宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は２７日、日本の新型無人補給船「ＨＴＶ―Ｘ」１号機が大気圏に再突入し、燃え尽きたとみられると発表した。

昨年１０月に国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）に物資を届けた後、地球の周りを飛行しながら次世代技術の実験を行っていた。ＪＡＸＡの伊藤徳政プロジェクトマネージャは同日の記者会見で「非常に満足のいく開発運用結果が得られた」と振り返った。

ＨＴＶ―Ｘの搭載能力は先代機「ＨＴＶ（愛称・こうのとり）」の１・５倍となる約６トンで、世界トップレベルだ。１号機は日本の主力ロケット「Ｈ３」で打ち上げられ、宇宙飛行士の油井亀美也さん（５６）がロボットアームで捕捉し、ＩＳＳとドッキングさせた。生鮮食品や実験機器などを届けた後、今年３月に離脱。小型衛星の放出や、スペースデブリ（宇宙ごみ）除去に関わる実験など三つのミッションを予定通りに終え、今月２６日深夜に大気圏に再突入した。

ＪＡＸＡは６月１０日にＨ３の打ち上げを再開し、今年度中にＨＴＶ―Ｘ２号機を打ち上げる予定だ。３号機では人手を介さずにＩＳＳなどにドッキングできる技術の実証実験を目指す。