インターメスティック<262A.T>が４日ぶりに反発している。２６日の取引終了後に、シンガポールで「Ｚｏｆｆ」ブランドのメガネ小売店をフランチャイズ展開するゾフ・アイ・シンガポール社の全株式を６月２日をメドに取得し完全子会社化すると発表しており、好材料視されている。



同社は海外事業の運営体制を市場ごとに見直すなかで、シンガポール事業については、今後の東南アジア展開における戦略的重要性を踏まえてフランチャイズから直営へ移行することを決定。直営化によりグループの経営資源及びノウハウを直接投入し、事業運営の効率化、意思決定の迅速化、収益力の強化を推進する。なお、同件による２６年１２月期業績への影響は軽微としている。



出所：MINKABU PRESS