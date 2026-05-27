三笘と強力な両翼を形成…ブライトン一筋14年、MFソリー・マーチが今季限りで退団「別れを告げる言葉が見つからない。心からありがとう」
ブライトンは26日、MFソリー・マーチの今季限りでの退団を発表した。
1994年7月20日生まれの31歳はブライトンの下部組織で育ち、12-13シーズンにトップチームに昇格。その後はクラブ一筋でキャリアを歩み、公式戦311試合28得点32アシストを記録した。22-23シーズンには、ブライトンに復帰したMF三笘薫と強力な両翼を形成。右のマーチ、左の三笘が多くの好機を生み出し、クラブ史上最高となるプレミアリーグ6位フィニッシュ。クラブ史上初の欧州大会出場に大きく貢献した。
しかし、23年10月に膝を負傷して長期離脱を強いられると、復帰後は出場機会が限られ、今季はリーグ戦4試合の出場にとどまっていた。
14シーズン在籍した愛するクラブを去るマーチはクラブを通じ、「長年ホームだったクラブに別れを告げる言葉が見つかりません。大きな夢を抱いてルイス(ユース時代の前所属クラブ)からやってきた少年時代から、プレミアリーグやヨーロッパの舞台でアメックス・スタジアムのピッチに立つまで、ここでの日々は想像以上に素晴らしかった。私はこのクラブで育ち、ブライトンを代表することの意味を学びました。この機会を与えてくれたことに、心から感謝しています。クラブの成長と共に、私も成長できたことは幸運でした」と語っている。
「このユニフォームを着て、このクラブの歴史の一部になれたことを光栄に思います。これからもずっと応援し、感謝の気持ちを忘れません。心から、ありがとうございました」
1994年7月20日生まれの31歳はブライトンの下部組織で育ち、12-13シーズンにトップチームに昇格。その後はクラブ一筋でキャリアを歩み、公式戦311試合28得点32アシストを記録した。22-23シーズンには、ブライトンに復帰したMF三笘薫と強力な両翼を形成。右のマーチ、左の三笘が多くの好機を生み出し、クラブ史上最高となるプレミアリーグ6位フィニッシュ。クラブ史上初の欧州大会出場に大きく貢献した。
14シーズン在籍した愛するクラブを去るマーチはクラブを通じ、「長年ホームだったクラブに別れを告げる言葉が見つかりません。大きな夢を抱いてルイス(ユース時代の前所属クラブ)からやってきた少年時代から、プレミアリーグやヨーロッパの舞台でアメックス・スタジアムのピッチに立つまで、ここでの日々は想像以上に素晴らしかった。私はこのクラブで育ち、ブライトンを代表することの意味を学びました。この機会を与えてくれたことに、心から感謝しています。クラブの成長と共に、私も成長できたことは幸運でした」と語っている。
「このユニフォームを着て、このクラブの歴史の一部になれたことを光栄に思います。これからもずっと応援し、感謝の気持ちを忘れません。心から、ありがとうございました」