三笘と強力な両翼を形成…ブライトン一筋14年、MFソリー・マーチが今季限りで退団「別れを告げる言葉が見つからない。心からありがとう」

三笘と強力な両翼を形成…ブライトン一筋14年、MFソリー・マーチが今季限りで退団「別れを告げる言葉が見つからない。心からありがとう」