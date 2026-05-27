開催：2026.5.27

会場：サター・ヘルス・パーク

結果：[アスレチックス] 1 - 4 [マリナーズ]

MLBの試合が27日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとマリナーズが対戦した。

アスレチックスの先発投手はゲージ・ジャンプ、対するマリナーズの先発投手はエマーソン・ハンコックで試合は開始した。

2回表、6番 ミッチ・ガーバー 6球目を打ってタイムリーツーベースヒットでマリナーズ得点 ATH 0-1 SEA、7番 コール・ヤング 4球目を打ってセンターへの犠牲フライでマリナーズ得点 ATH 0-2 SEA、1番 Ｊ．Ｐ．クロフォード 4球目を打ってライトへの犠牲フライでマリナーズ得点 ATH 0-3 SEA

4回表、2番 フリオ・ロドリゲス 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 ATH 0-4 SEA

9回裏、5番 タイラー・ソダーストロム 5球目を打ってセンターへのホームランでアスレチックス得点 ATH 1-4 SEA

試合は1対4でマリナーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマリナーズのエマーソン・ハンコックで、ここまで4勝2敗0S。負け投手はアスレチックスのゲージ・ジャンプで、ここまで0勝1敗0S。

ここまでアスレチックスは27勝28敗で（ア・リーグ）西地区1位。一方マリナーズは27勝29敗で0.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区2位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-27 13:48:31 更新