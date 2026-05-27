開催：2026.5.27

会場：ペトコ・パーク

結果：[パドレス] 3 - 4 [フィリーズ]

MLBの試合が27日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとフィリーズが対戦した。

パドレスの先発投手はランディ・バスケス、対するフィリーズの先発投手はアーロン・ノラで試合は開始した。

1回表、3番 ブライス・ハーパー 4球目を打ってライトスタンドへのホームランでフィリーズ得点 SD 0-1 PHI

2回表、7番 Ｊ．Ｔ．リアルミュート 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでフィリーズ得点 SD 0-2 PHI

3回表、2番 トレー・ターナー 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでフィリーズ得点 SD 0-3 PHI、5番 アレク・ボーム 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでフィリーズ得点 SD 0-4 PHI

4回裏、4番 マニー・マチャド 初球を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでパドレス得点 SD 2-4 PHI

8回裏、8番 ラモン・ラウレアーノ 2球目を打って左中間スタンドへのホームランでパドレス得点 SD 3-4 PHI

試合は3対4でフィリーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はフィリーズのアーロン・ノラで、ここまで3勝4敗0S。負け投手はパドレスのランディ・バスケスで、ここまで5勝3敗0S。フィリーズのデュランにセーブがつき、1勝2敗11Sとなっている。

ここまでパドレスは31勝23敗で3.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区2位。一方フィリーズは28勝27敗で9.0ゲーム差の（ナ・リーグ）東地区3位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-27 13:52:24 更新