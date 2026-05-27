2026年5月27日（水） MLB ジャイアンツ vs Dバックス 試合結果
開催：2026.5.27
会場：オラクル・パーク
結果：[ジャイアンツ] 5 - 7 [Dバックス]
MLBの試合が27日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとDバックスが対戦した。
ジャイアンツの先発投手はタイラー・マーリー、対するDバックスの先発投手はエデュアルド・ロドリゲスで試合は開始した。
1回裏、2番 ケイシー・シュミット 2球目を打って左中間スタンドへのホームランでジャイアンツ得点 SF 1-0 ARI
2回表、6番 イルデマロ・バルガス 4球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでDバックス得点 SF 1-1 ARI、7番 ガブリエル・モレノ 8球目を打ってライトへの犠牲フライでDバックス得点 SF 1-2 ARI、8番 エイドリアン・デルカスティーヨ 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでDバックス得点 SF 1-3 ARI
3回裏、2番 ケイシー・シュミット 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 SF 2-3 ARI
6回表、6番 イルデマロ・バルガス 初球を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでDバックス得点 SF 2-4 ARI
7回表、1番 ケテル・マルテ 初球を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでDバックス得点 SF 2-6 ARI
7回裏、8番 エリク・ハース 5球目を打ってセンターへのホームランでジャイアンツ得点 SF 3-6 ARI
8回表、7番 ガブリエル・モレノ 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでDバックス得点 SF 3-7 ARI
8回裏、4番 ラファエル・ディバース 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでジャイアンツ得点 SF 4-7 ARI
9回裏、1番 ウィリー・アダメス 6球目を打ってセンターへのホームランでジャイアンツ得点 SF 5-7 ARI
試合は5対7でDバックスの勝利となった。
この試合の勝ち投手はDバックスのエデュアルド・ロドリゲスで、ここまで5勝1敗0S。負け投手はジャイアンツのタイラー・マーリーで、ここまで1勝7敗0S。Dバックスのシーウォルドにセーブがつき、1勝4敗13Sとなっている。
ここまでジャイアンツは22勝33敗で13.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区4位。一方Dバックスは30勝24敗で4.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区3位となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-05-27 13:52:26 更新