尾美としのり、松本幸四郎と共にサプライズ登場 「鬼平犯科帳」シリーズ出演発表“みなさまの声が後押しに”
俳優の尾美としのりと松本幸四郎が26日、都内で行われた時代劇「鬼平犯科帳」シリーズのファンイベント第2回『鬼平犯科帳祭』にサプライズで登場。尾美が最新作から密偵・相模の彦十役として出演することが発表された。
【写真】スーツをビシッと着こなす尾美としのり
会場からは歓声があがる中、姿を現した2人。中村吉右衛門主演「鬼平犯科帳」シリーズにも同心・木村忠吾役で出演していた尾美は、「面白い作品なので忠吾と違う役で出演することに正直怖さもありましたが、みなさまからのお声がけに後押しされて、演じさせていただこうと決心しました」と出演を喜んだ。主演を務める松本は、「火野さんと最後に撮影した場所で新たな彦十・尾美さんと最初のシーンを撮ったので、その日はとても特別な日になりました。尾美さんのおかげで今日があります」と尾美との共演に感激。その後、「『鬼平』はこれらも歩みを止めず、作り続けていきます。これぞ“鬼平魂"です」と語り、会場を盛り上げた。
2人のサプライズ登壇の後には『本所の銕』に出演した市川染五郎、中島瑠菜、阿佐辰美、駒木根葵汰が登壇。作品を振り返る、アフタートーク番組の公開収録が行われた。
最新作『本所の銕』『密告』の2作品をまとめて鑑賞できる、特別先行版『鬼平犯科帳 本所の銕／密告』は、7月10日から公開される。
今作の舞台は、松本演じる長谷川平蔵が銕三郎と呼ばれていた青春時代。御家人・横山小平次が仲間に引き入れようと近づくも歯牙にもかけない銕三郎だが、小平次は後を付け回し、ある事件が起こる。時が流れ、火付盗賊改方長官となった平蔵の留守中、賊の押込みを知らせる密告状が届く。筆頭与力・佐嶋忠介らが出張ると、盗賊・伏屋の紋蔵一味が押込みを働いていた。一網打尽にし紋蔵を取り調べると、「自分は平蔵の息子だ」と言い放つ。紋蔵と対面した平蔵は、かつて温情をかけた町娘・お百の息子だと気が付く。平蔵は密告状の主がお百だと推察するが、彼女の身には危機が迫っていた。
【写真】スーツをビシッと着こなす尾美としのり
会場からは歓声があがる中、姿を現した2人。中村吉右衛門主演「鬼平犯科帳」シリーズにも同心・木村忠吾役で出演していた尾美は、「面白い作品なので忠吾と違う役で出演することに正直怖さもありましたが、みなさまからのお声がけに後押しされて、演じさせていただこうと決心しました」と出演を喜んだ。主演を務める松本は、「火野さんと最後に撮影した場所で新たな彦十・尾美さんと最初のシーンを撮ったので、その日はとても特別な日になりました。尾美さんのおかげで今日があります」と尾美との共演に感激。その後、「『鬼平』はこれらも歩みを止めず、作り続けていきます。これぞ“鬼平魂"です」と語り、会場を盛り上げた。
最新作『本所の銕』『密告』の2作品をまとめて鑑賞できる、特別先行版『鬼平犯科帳 本所の銕／密告』は、7月10日から公開される。
今作の舞台は、松本演じる長谷川平蔵が銕三郎と呼ばれていた青春時代。御家人・横山小平次が仲間に引き入れようと近づくも歯牙にもかけない銕三郎だが、小平次は後を付け回し、ある事件が起こる。時が流れ、火付盗賊改方長官となった平蔵の留守中、賊の押込みを知らせる密告状が届く。筆頭与力・佐嶋忠介らが出張ると、盗賊・伏屋の紋蔵一味が押込みを働いていた。一網打尽にし紋蔵を取り調べると、「自分は平蔵の息子だ」と言い放つ。紋蔵と対面した平蔵は、かつて温情をかけた町娘・お百の息子だと気が付く。平蔵は密告状の主がお百だと推察するが、彼女の身には危機が迫っていた。