有名女優「昨日のカレーでドリアに」温玉のったおしゃれランチ披露「チーズの焼き色最高」「アレンジ真似したい」と反響
【モデルプレス＝2026/05/27】俳優の秋野暢子が5月26日、自身のInstagramを更新。前日のカレーをアレンジした昼食を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】69歳ベテラン女優「おしゃれなランチ」前日のカレーアレンジした温玉のせドリア
秋野は「お昼は昨日のカレーでドリアにしました。ご飯にカレーにチーズを乗っけて温玉オン」とつづり、朝食に続き、前日に作ったキーマカレーを活用した昼食を公開。耐熱皿に盛られたご飯にキーマカレー、たっぷりのチーズを乗せて香ばしく焼き上げ、中央に温泉卵をトッピングしたドリアを披露した。サイドには、みずみずしい柑橘のデザートも添えられている。
さらに「さて〜、食べたら 絵の製作です。頑張る！！」と、食後の活動への意気込みを記している。
この投稿に、ファンからは「カレードリア、とっても美味しそう」「このアレンジ真似したい」「チーズの焼き色最高」「料理上手すぎる」「おしゃれなランチ」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】69歳ベテラン女優「おしゃれなランチ」前日のカレーアレンジした温玉のせドリア
◆秋野暢子、前日のカレーでドリアランチ
秋野は「お昼は昨日のカレーでドリアにしました。ご飯にカレーにチーズを乗っけて温玉オン」とつづり、朝食に続き、前日に作ったキーマカレーを活用した昼食を公開。耐熱皿に盛られたご飯にキーマカレー、たっぷりのチーズを乗せて香ばしく焼き上げ、中央に温泉卵をトッピングしたドリアを披露した。サイドには、みずみずしい柑橘のデザートも添えられている。
さらに「さて〜、食べたら 絵の製作です。頑張る！！」と、食後の活動への意気込みを記している。
◆秋野暢子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「カレードリア、とっても美味しそう」「このアレンジ真似したい」「チーズの焼き色最高」「料理上手すぎる」「おしゃれなランチ」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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