À¥¸Í·Ý¡ÖÀ¸³è¡¦·Ý½ÑÈ¯¿®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÅìµþ¤ÇÆÃÊÌÅ¸¼¨¡¡¹áÀîÂç³Ø
¹áÀîÂç³Ø
¡¡À¥¸ÍÆâ¹ñºÝ·Ý½Ñº×2025¤Î½©²ñ´ü¤Ë¹áÀîÂç³Ø¤¬¹Ô¤Ã¤¿¡ÖÀ¥¸ÍÆâ¤ÎÅÁÅýÀ¸³èÊ¸²½¡¦·Ý½ÑÈ¯¿®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈⅡ¡×¤Î´ØÏ¢»ñÎÁ¤¬¡¢Åìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶è¤ÎÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¿·Ä£¼Ë¡ÊÅì´Û¡Ë2³¬¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ÇÆÃÊÌÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯10·î¤Ë»Í¹ñÂ¼¥ß¥¦¥¼¥¢¥à¤ÎÇÀÂ¼²ÎÉñ´ìÉñÂæ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿2¤Ä¤Î¸ø±é¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£±öÅÄ¤ÇÉÍ»Õ¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÖÉÍ°ú¤±´¡×¤äÀÐ¹©¤Î¡ÖÀÐÀÚ¤ê±´¡×¤Ê¤É¤Î¥ïー¥¯¥½¥ó¥°¤òÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÈºÆ¸½¤·¤¿¤ê¡¢¸»Ê¿¹çÀï¤òÉÁ¤¤¤¿¥ª¥Ú¥é¡ÖÀð¤ÎÅª¡×¤ò¾å±é¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À¥¸ÍÆâ¤Ëº¬ÉÕ¤¯À¸³è¤È·Ý½Ñ¤ÎÊâ¤ß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢¸ø±é¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿°áÁõ¤ä¥á¥¤¥¥ó¥°Æ°²è¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Å¸¼¨´ü´Ö¤Ï2026Ç¯5·î26Æü¤«¤é7·î3Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£¹áÀîÂç³Ø¤Ç¤Ï¡ÖÀè¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Î·É°Õ¤ò°é¤ß¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ·Ý½Ñ¡¦Ê¸²½¤¬²êÀ¸¤¨¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£