「いい匂い～」



【写真】ツツジの匂いや蜜を吸うのにもハマっているようです

そんなコメントとともに投稿された少年の写真が「可愛すぎる」と話題になっている。



黄色い帽子にランドセルを背負ったまま鼻の穴いっぱいにたんぽぽの茎を詰めて嬉しそうな表情を浮かべる少年。その子供らしい無邪気な姿は多くの人の心をほっこり和ませ



「小学生男子って感じが全部つまってる！！」

「結婚式のスライドに入れたい1枚」

「今日の嫌な事が吹っ飛んだww」



といった温かいコメントが寄せられた。



lemon.sayakaさんにお話を聞いた。



ーーこの写真を撮影した時の状況を教えてください。



lemon.sayaka：小学1年生なので下校時にお迎えに行った時、道端にたんぽぽが咲いていて、最初は普通に匂いを嗅いでましたが、鼻に入れたら直接良い匂いが嗅げると言って突っ込んでました。いつも親が思いつきもしない発想をするので驚いています。



ーーお子さんが鼻にたんぽぽを詰めてる時、どんな表情でしたか？



lemon.sayaka：本当にいい匂いっていうのが伝わるぐらい幸せそうな顔をしていました。その姿を見て可愛らしくて撮影しました。



ーー他にも、お子さんのほっこりした行動や面白いエピソードがあれば教えてください。



lemon.sayaka：息子がYouTubeで怖い動画を観ていたので、「怖いの観たら1人で寝れなくなっちゃうから観ないのよ！」と言ったら、「観てなくても1人じゃ寝れないよ。」とクールに言われたことがあります。（笑）



また、ご飯を食べるのが遅かったので「早く食べな！」と言ったら、「急いだら疲れちゃうんだよ～。」と言い返されて笑いました！！



ーー投稿の反響へのご感想をお聞かせください。



Lemon.sayaka：この投稿をきっかけにさまざまな世代の方からコメントをいただいたのですが、みなさんの育児あるあるをお聞かせいただいたり、こちらも沢山ほっこりをいただき幸せな気持ちになりました。



◇ ◇



自由な発想と、幸せそうな表情で多くの人を和ませた今回の投稿。たんぽぽの茎を鼻いっぱいに詰め込み、“いい匂い”を全力で楽しむ姿には、子どもらしい無邪気さがあふれていた。何気ない下校時間のひとコマ。こうした日常こそ、いつか写真を見返した時に家族で笑い合える、かけがえのない思い出になっていくのだろう。



なお、今回写真を撮影したのはLemon.sayakaさんの夫でプロカメラマンとして活動している和Photographさん。キックボクシングの試合を年間400試合以上撮影しているという。興味のある方はぜひInstagramアカウントをチェックしてみてほしい。



（よろず～ニュース特約・皮下 勇生）