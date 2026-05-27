「干天の慈雨」と言うべき4連戦だった。

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5月に入り、チーム状態が悪化していたソフトバンク。20日までは6カード中4カードで負け越し、月間成績は6勝10敗。打線も湿りがちで、10敗中はわずか19点しか取れなかった。

そんな折に訪れたのが、22日からの日本ハム3連戦だ。今季5勝0敗と相性がいい相手に3連勝しただけではなく、3試合計27点と打線が爆発。さらにソフトバンクにとっての僥倖は続く。それが交流戦初戦となった26日の巨人戦だ。

8−3で大勝したソフトバンクは、三回に正木、栗原、山本恵による1イニング3本塁打の猛攻。巨人先発の則本から4回までに7得点を挙げ、KOした。

則本は楽天時代からソフトバンクを苦手としており、通算63試合で21勝23敗、防御率4.10。楽天の守護神だった昨季も2勝1敗2セーブとはいえ、防御率5.14。先発時代の2023年も、2勝1敗、同4.34。22年に至っては同9.00とカモにされていた。

「ソフトバンクにとって、同一リーグのエースであり、守護神であった則本のデータは豊富に揃えている。まして、昨季までは1イニングに全力投球できる『抑え・則本』と対戦してきたわけですからね。先発はペース配分も考えなければならず、リリーフ時代と比べると、どうしても球威は劣る。交流戦は同じリーグにいないタイプの投手に苦戦させられるケースもある中、昨季までの『お得意さま』が投げてくれたのだから、ソフトバンクにすればカモがネギを背負ってきたようなものでしょう」（ソフトバンクOB）

日本ハム3連戦と巨人戦合わせて4試合で35得点と荒稼ぎのソフトバンク。ありがとう日本ハム、ありがとう巨人──である。

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ところで、巨人と言えば阿部監督はなぜこれほどのスピード感で退任に追い込まれたのか。涙の会見の裏で、巨人はどこまで動いていたのか。そして、後任監督の座には誰が就くのか──。●関連記事 【もっと読む】（1）阿部監督の暴行事件は巨人にとって“渡りに船”だったか…異様に早い「解任判断」の裏側 では、それらについて詳しく報じている。