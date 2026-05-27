昨季の沢村賞投手がセの首位チームを圧倒した。

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日本ハムの伊藤大海（28）が26日の阪神戦に先発。9回130球、13奪三振の完封勝利で6勝目（2敗）を挙げた。

注目を集めたセ三冠・佐藤輝明（26）との対戦は、空振り三振、二ゴロ（失策）、左飛ときて、4打席目に右前打を打たれたものの、バットをへし折った。六回には中野の打球が足に直撃したものの、痛がるそぶりを見せることなく猛ダッシュで一塁へベースカバー。勝負根性も見せつけた。

今年3月のWBCでは、準々決勝のベネズエラ戦で決勝本塁打を浴びて“敗戦投手”になったが、登板直前のブルペンでは、ベンチの判断ミスでわずか4〜5球しか投げずにマウンドに上がるなど、準備不足は明らかだったという。今季は開幕当初こそ調子はイマイチだったが、ここにきて4連勝。完全復活したと言っていいだろう。

そんな右腕はかねてメジャー挑戦の意向がある。早ければ今オフにも球団からポスティングを容認されると言われており、この日、ヤクルト戦で七回途中まで無安打投球を見せた西武の平良海馬とともに、メジャーの複数球団が調査を進めている。

ア・リーグ球団のスカウトが言う。

「伊藤は176cmと上背はあまりないですけど、武器はボールの強さです。もともと投げミスが少ないうえに、打者の手元で伸びるから、押し込めるし、投げ損なってもファウルが取れる。フォーシームの回転数は2300回転台とノーマルながら縦の変化量は50cm近くを記録することも。ストレートはどちらかというと山本由伸（ドジャース）に近い。WBCで使用したMLB公認球では、日本の統一球より縫い目が高く、皮質がサラサラして滑りやすいこともあってか、カットボールがさらに横滑りして切れ味を増していた。日本よりも勝負球になりそうです」

メジャーといえば、佐藤輝の争奪戦を巡って「5年150億円がスタートライン」などと大騒ぎになっている。今季からメジャー移籍した村上宗隆（ホワイトソックス）、岡本和真（ブルージェイズ）が予想以上に活躍していることも追い風になっているが、もともとは日本人投手の成功例が多いこともあり、伊藤や平良の方が注目されていた。

日本屈指の右腕の争奪戦も激しくなりそうだ。

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伊藤の復活は好材料だが、日本ハムはなぜ波に乗り切れないのか。評論家の権藤博氏は、本紙日刊ゲンダイのコラムでその原因を鋭く分析している。●関連記事 【もっと読む】新庄監督にガッカリ…敗戦後の「看過できない発言」 も要チェックだ。