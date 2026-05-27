うなぎ・穴子・冷製パスタが温泉宿に集結！ 大江戸温泉物語グループ「贅沢スタミナ＆ひんやり夏グルメバイキング」

記事ポイント 大江戸温泉物語グループ全施設で2026年7月1日〜8月31日の期間限定開催うなぎ握り・穴子天ぷらなどスタミナ系と冷製パスタ・ひんやりデザートが同時展開徳島県産木頭ゆず・北海道千歳産ブルーベリーなど産地指定素材を使用 大江戸温泉物語グループ全施設で2026年7月1日〜8月31日の期間限定開催うなぎ握り・穴子天ぷらなどスタミナ系と冷製パスタ・ひんやりデザートが同時展開徳島県産木頭ゆず・北海道千歳産ブルーベリーなど産地指定素材を使用

全国75施設の温泉ホテル・宿を展開するGENSEN HOLDINGSが運営する大江戸温泉物語グループで、2026年7月1日（水）から8月31日（月）まで「贅沢スタミナ＆ひんやり夏グルメバイキング」が開催されます。

旬の素材を使ったスタミナ系の料理とひんやり冷製グルメが同時にそろい、温泉入浴とあわせて夏を満喫できる構成になっています。

大江戸温泉物語グループ「贅沢スタミナ＆ひんやり夏グルメバイキング」





提供期間：2026年7月1日（水）〜8月31日（月）提供施設：大江戸温泉物語Premiumシリーズ・大江戸温泉物語スタンダードシリーズ・大江戸温泉物語わんわんリゾートシリーズ・TAOYAブランドの各施設除外施設：大江戸温泉物語わんわんリゾート 矢田屋松濤園／TAOYA川治（季節限定メニューなし）

タコのトマトソーススパゲッティや揚げたて天ぷら、うなぎの握り寿司、カラフルなレイヤーケーキ、なめらかなプリンなど、冷製から揚げたてまで多品目が一堂にそろうバイキング形式で提供されます。

大江戸温泉物語グループのPremiumシリーズ・スタンダードシリーズ・わんわんリゾートシリーズ・TAOYAブランドの各施設で展開され、ホテル・宿によって提供内容が異なります。

夏の旅行や家族での温泉滞在に合わせ、1食で涼感と食べごたえの両方を味わえる構成が特徴です。

温泉でさっぱりとしたあとにバイキングを楽しむ動線が各施設で整えられています。

スタミナ系グルメ





照り焼きタレをかけたうなぎの握り寿司3貫が笹の葉に並べられ、湯呑みと箸を添えた和風スタイルで提供されます。

夏のスタミナ補給として定番のうなぎをバイキング形式で味わえる一品です。





穴子天ぷらは竹かごに白紙を敷いた盛り付けで提供され、塩とともに揚げたての状態で楽しめます。

サクッとした衣の食感が、温泉宿のバイキングで再現されます。





豚ロース串カツとうずら串の串揚げは、タルタルソースをたっぷりかけた盛り合わせで提供されます。

なお、串揚げはTAOYAブランドの施設では提供されません。





豚肉と夏野菜のハニーマスタードソース炒めは、鶏肉・ブロッコリー・赤・黄トマト・パプリカ・玉ねぎを合わせた彩りある一皿で、金色のリム皿に盛り付けられます。

また、ミモザ風棒棒鶏も同じスタミナ系ラインナップに含まれます。

冷製・ひんやりグルメ





青いガラス皿にほぐし蟹と千切り野菜を高く盛り付け、トマト・スプラウト・食用花を添えた冷製サラダが提供されます。

見た目の涼感とともに、夏向けの軽やかな一品として構成されています。





タコと夏野菜の冷製カッペリーニは、タコ・ズッキーニ・ミニトマト・オリーブをトマトソースで和え、パセリを添えた白皿盛りで提供されます。

細麺のカッペリーニを冷製仕立てにした、さっぱりとした夏向けパスタです。





トウモロコシの冷製玉地蒸しは、白い湯呑み型カップにコーンポタージュを注ぎ、トウモロコシの実とパセリをトッピングした滑らかな口当たりの一品です。

夏季限定デザート





オーシャンブルーケーキは、青・白・黄色のレイヤーゼリーを重ねた一口サイズのケーキで、イルカのチョコ飾りとホイップクリーム・ミントをトッピングした海をイメージした夏季限定デザートです。

6個並んだ姿はテーブルに彩りを添えます。





徳島県産木頭ゆずのムースは、ガラスカップに黄色いゼリーとモンブラン風クリームを絞り、ミント飾りとハーブティーを添えた涼感仕立てで提供されます。

産地指定の木頭ゆずを使用した甘酸っぱい味わいが特徴です。

北海道千歳産ブルーベリーのクレーマコッタも、産地素材を活かしたデザートとして同じラインナップに加わります。

スタミナ系から冷製まで幅広いジャンルをそろえた「贅沢スタミナ＆ひんやり夏グルメバイキング」は、徳島県産木頭ゆず・北海道千歳産ブルーベリーなど産地にこだわった素材を使い、温泉入浴と組み合わせた夏の旅を彩ります。

2026年7月1日から8月31日まで、大江戸温泉物語グループの対象施設で提供されます。

大江戸温泉物語グループ「贅沢スタミナ＆ひんやり夏グルメバイキング」の紹介でした。

よくある質問

Q. 提供されるすべての施設でメニューは同じですか？

A. ホテル・宿により提供内容が異なります。

また、串揚げ（豚ロース串カツ・うずら串）はTAOYAブランドの施設では提供されず、TAOYA川治では季節限定メニュー自体が設定されていません。

大江戸温泉物語わんわんリゾート 矢田屋松濤園も今回の開催対象外となっています。

Q. バイキングの開催期間はいつからいつまでですか？

A. 2026年7月1日（水）から8月31日（月）までの期間限定で提供されます。

各施設の詳細な提供時間や料金については公式サイトに掲載されています。

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