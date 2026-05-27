淡路島の屋内3施設、夏休み限定セット！ 「AWAJI HELLO KITTY APPLE LAND」

記事ポイント 淡路島のハローキティ3施設が、6月28日から期間限定ファミリープランを提供します入場券・ランチ公演・オリジナルマスコットがセットになった1日完結プランです全施設が屋内で、夏の暑さを気にせず楽しめる構成になっています 淡路島のハローキティ3施設が、6月28日から期間限定ファミリープランを提供します入場券・ランチ公演・オリジナルマスコットがセットになった1日完結プランです全施設が屋内で、夏の暑さを気にせず楽しめる構成になっています

淡路島のハローキティ3施設が今夏、ファミリー向けの期間限定プランを打ち出します。

屋内に特化した構成で、映像・音楽・グリーティングが1日通して体験できます。

「AWAJI HELLO KITTY APPLE LAND」





プラン名：涼しく楽しむ！１DAYファミリーSETプラン提供開始：2026年6月28日（日）〜10月31日（土）予約開始：2026年5月28日（木）料金：大人（13歳以上）7,000円、子ども（4〜12歳）5,500円（各税込）問い合わせ：HELLO KITTY SMILE（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-70-9037

パソナふるさとインキュベーションが運営する「AWAJI HELLO KITTY APPLE LAND」は、ハローキティをテーマにした3施設で構成される複合施設です。

2026年6月28日から10月31日まで、期間限定の『涼しく楽しむ！１DAYファミリーSETプラン』を提供します。

予約は前日16時まで受け付けており、5月28日より開始されます。

プランには、メディアアート＆レストラン「HELLO KITTY SMILE」の入場券、シアターレストラン「HELLO KITTY SHOW BOX」でのランチ公演、ハローキティのりんごのおうち「HELLO KITTY APPLE HOUSE」の入場券、そして「HELLO KITTY SHOW BOX」のオリジナルマスコットの4点がセットになっています。

天候や気温に左右されない屋内コンテンツのみで構成されており、小さな子ども連れのファミリーが1日を通して過ごせます。

3施設の内容と営業時間

「HELLO KITTY SMILE」は平日11:00〜19:00（最終入場18:00）、土日祝10:00〜19:00（最終入場18:00）で営業しています。

映像やアートを通じてハローキティの世界観を体感できるメディアアート＆レストランです。

「HELLO KITTY SHOW BOX」はシアターレストラン形式で、ランチ公演が11:00〜13:00、カフェ公演は第1部14:00〜15:30・第2部15:30〜17:00の2部制で運営されています。

今回のプランではランチ公演が含まれており、食事と公演を組み合わせて楽しめます。

「HELLO KITTY APPLE HOUSE」はハローキティのりんごのおうちをテーマにした入場施設です。

3施設すべてが屋内環境となっており、夏の日差しや気温を避けながらハローキティの世界を体験できる構成になっています。

なお、営業時間は時期によって変更になる場合があります。

料金とセット内容

プラン料金は大人（13歳以上）7,000円、子ども（4〜12歳）5,500円（いずれも税込）です。

入場券・公演・オリジナルマスコットの4点がまとめてセットされており、各施設を個別に手配する手間なく1日のスケジュールが組めます。

施設の状況によって利用できない日程もあるため、予約時に確認が必要です。

淡路島でハローキティの世界観を屋内3施設で体験できるプランは、6月28日から10月31日の夏休みシーズン全体をカバーする期間設定になっています。

大人7,000円・子ども5,500円という料金で、映像アート・シアター公演・テーマ体験施設の3つが一括で揃う内容です。

「AWAJI HELLO KITTY APPLE LAND」の紹介でした。

よくある質問

Q. プランの予約はいつまでに必要ですか？

A. 利用前日の16時までに予約が必要です。

予約受付は2026年5月28日より開始されます。

Q. 対象年齢の「子ども」は何歳から何歳までですか？

A. 子ども料金の対象は4歳から12歳です。

13歳以上は大人料金の7,000円（税込）が適用されます。

Q. 「HELLO KITTY SHOW BOX」のカフェ公演もプランに含まれますか？

A. プランに含まれるのはランチ公演（11:00〜13:00）のみです。

カフェ公演（第1部14:00〜15:30、第2部15:30〜17:00）はプランの対象外です。

(C)2026 SANRIOAPPROVAL NO. L-26-0527-1

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 淡路島の屋内3施設、夏休み限定セット！ 「AWAJI HELLO KITTY APPLE LAND」 appeared first on Dtimes.