甕壺醸造200年、マタニティ認定を取得！ スペシャリストビネガー「無添加万能黒酢 BASIC・フルーツビネガー3種」

記事ポイント 「無添加万能黒酢 BASIC(ベーシック)」と「フルーツビネガー3種」が一般社団法人日本マタニティフード協会の「マタニティフード認定」を取得鹿児島県の200年以上続く蔵元が「甕壺露天醸造法」で1年以上発酵熟成させた黒酢をベースに使用果糖ぶどう糖液糖・防腐剤・人工甘味料など添加物を一切使わない無添加設計 「無添加万能黒酢 BASIC(ベーシック)」と「フルーツビネガー3種」が一般社団法人日本マタニティフード協会の「マタニティフード認定」を取得鹿児島県の200年以上続く蔵元が「甕壺露天醸造法」で1年以上発酵熟成させた黒酢をベースに使用果糖ぶどう糖液糖・防腐剤・人工甘味料など添加物を一切使わない無添加設計

妊娠中や授乳期は、市販食品の原材料表示を確認しても「これは安心なのか」と判断に迷う場面が多い時期です。

ナチュラルウィンのブランド「スペシャリストビネガー」は、主力商品「無添加万能黒酢 BASIC(ベーシック)」と「フルーツビネガー3種」が、日本マタニティフード協会の「マタニティフード認定」を取得します。

鹿児島県で200年以上続く蔵元の黒酢をベースに、添加物を一切使わない設計が医師や管理栄養士による第三者審査をクリアしています。

スペシャリストビネガー「無添加万能黒酢 BASIC・フルーツビネガー3種」





ブランド名：スペシャリストビネガー商品名：無添加万能黒酢 BASIC(ベーシック)／フルーツビネガー3種特長：長期発酵熟成黒酢ベース／無添加設計／飲用・料理兼用の万能タイプ認定：一般社団法人日本マタニティフード協会「マタニティフード認定」取扱：東京有明ガーデン内ショップ、全国のセレクトショップ・美容サロン・ギフトショップ等

「スペシャリストビネガー」は、ナチュラルウィンが展開する無添加発酵食品ブランドです。

ベースとなる黒酢は、鹿児島県で200年以上続く蔵元が「甕壺露天醸造法」で1年以上かけて発酵熟成させたもので、果糖ぶどう糖液糖・調味料(アミノ酸等)・アルコール・防腐剤・人工甘味料・酸味料・香料・着色料といった添加物を一切使わない設計です。

東京ビッグサイトでの展示会をはじめ、東京有明ガーデン内ショップや全国のセレクトショップ・美容サロン・ギフトショップで取り扱いが広がっており、アメリカ・台湾・タイからもオファーが寄せられています。

「マタニティフード認定」は、医師や管理栄養士などの専門家が、妊産婦に配慮された栄養バランスや成分を厳格に審査する制度です。

スペシャリストビネガーはこの認定を取得したことで、無添加食品という枠を超え、食の安全に最も敏感な時期の方に向けた第三者機関による客観的な裏付けを持つ商品となっています。

マタニティフード認定と専門家による開発背景





日本マタニティフード協会の「マタニティフード認定」は、妊娠期・授乳期の方が食品選びで「安心して選べる目印がほしい」というニーズに対応するために設けられた制度です。

医師や管理栄養士などの専門家が栄養バランスと成分を厳格に審査し、基準を満たした商品にのみ認定が与えられます。

ブランドの開発者である田布施和実は元日本臨床食物機能研究会顧問で、「栄養×身体への作用」「添加物が胎児に与える影響」「アレルギー発症と食品添加物の関係性」をテーマに年間120回以上の公演を15年間にわたって継続してきた研究者です。

こうした専門的な知見をもとに、妊娠期・授乳期を含む毎日の食卓で使える商品設計が行われています。

甕壺露天醸造法による200年の伝統黒酢と無添加設計

「スペシャリストビネガー」のベースとなる黒酢は、鹿児島県で200年以上続く蔵元が「甕壺露天醸造法」で1年以上かけて発酵熟成させたものです。

長期熟成によってカドのないまろやかな風味が生まれ、つわり時期のデリケートな味覚にも対応できます。

添加物の不使用は徹底した設計によるもので、果糖ぶどう糖液糖・調味料(アミノ酸等)・アルコール・防腐剤・人工甘味料・酸味料・香料・着色料をすべて排除しています。

毎日口にすることを前提に、素材そのものの発酵力だけで風味と栄養を引き出す構成です。

飲用・料理の両面で使える温活・腸活の活用シーン

「無添加万能黒酢 BASIC(ベーシック)」と「フルーツビネガー3種」は、飲用と調理の両面で活用できます。

水や炭酸で割るほか、冬場はお湯で割って温活ドリンクとして飲め、牛乳や豆乳と混ぜると作りたてのヨーグルト風味ドリンクとして腸活にも使えます。

料理用途では、和えるだけで仕上がるマリネや魚・煮物のコク出しといった時短調理に対応しています。

ヨーグルト・アイスクリーム・かき氷のシロップとしても使えるため、毎日の食事のさまざまな場面に取り入れられます。

マタニティフード認定という第三者機関の裏付けを持ちながら、妊娠中の方だけでなく家族全員の日常食として使える万能さが、スペシャリストビネガーの特徴です。

鹿児島の200年超の醸造技術が生んだまろやかな風味と、果糖ぶどう糖液糖・防腐剤を含む8種類の添加物を排除した設計は、健康管理を意識するあらゆる世代に対応しています。

スペシャリストビネガー「無添加万能黒酢 BASIC・フルーツビネガー3種」の紹介でした。

よくある質問

Q. マタニティフード認定はどのような基準で審査されますか？

A. 日本マタニティフード協会が運営する制度で、医師や管理栄養士などの専門家が妊産婦に配慮された栄養バランスや成分を厳格に審査します。

単なる無添加かどうかだけでなく、妊娠期・授乳期に必要な栄養面の配慮が総合的に評価されます。

Q. スペシャリストビネガーはどこで購入できますか？

A. 東京有明ガーデン内ショップ、全国のセレクトショップ・美容サロン・ギフトショップのほか、楽天市場のスペシャリストビネガー公式ページにも掲載されています。

BtoB向けの取り扱いについてはgooodsのブランドページに情報が掲載されています。

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