梅雨前線の影響で鹿児島県では、きょう夕方にかけて線状降水帯が発生するおそれがあります。

【CGで見る】27日正午〜28日午前0時までの降水の予想

きょう鹿児島県で線状降水帯発生のおそれ

湿った空気が大量に流れ込んで、九州南部や四国では雷を伴って激しく雨の降る所があるでしょう。鹿児島県では夕方にかけて、危険な線状降水帯が発生するおそれがあります。発生すると、大雨災害の危険度が急激に高まるので、崖や川には近づかないようにしてください。近畿や中国地方も雨が降りやすいでしょう。東海は、夜遅くになると雨の降る所がありそうです。関東も、夜は局地的に弱い雨がぱらつくでしょう。一方、前線から遠い北日本は晴れ間がありそうです。

湿度が高くムシムシ体感

きょうの各地の予想最高気温は、

札幌 :24℃ 釧路:14℃

青森 :22℃ 盛岡:27℃

仙台 :25℃ 新潟:31℃

長野 :30℃ 金沢:28℃

名古屋:29℃ 東京:27℃

大阪 :28℃ 岡山:24℃

広島 :24℃ 松江:27℃

高知 :24℃ 福岡:27℃

鹿児島:27℃ 那覇:30℃



雨が降る西日本はきのうより低くなりますが、湿度が高く、ムシムシとした体感になるでしょう。

きょう台風6号発生

一方、日本のはるか南の海上で、きょう9時に台風6号が発生しました。今後は発達しながら北上し、6月1日には、沖縄の南の海上に暴風域を伴ったまま進む見込みです。その後の進路は、はっきりしませんが、来週は、本州付近にも影響が出る可能性があるので、今後の進路にご注意ください。

週末は晴れて真夏日続出

今週末は、高気圧に覆われて全国的に晴れて青空が広がりそうです。強い日差しと、平年より暖かい空気に覆われるため、気温がグングン上昇するでしょう。日中は北から南まで、真夏日になる所が多くなりそうです。運動会シーズンですから、熱中症に気をつけましょう。