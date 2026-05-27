ロッキーズの菅野智之投手が日本時間27日、ドジャース戦の試合前に明日28日の先発登板に向け、意気込みを語りました。

試合前に明日28日のドジャース戦に先発することが発表された菅野投手。前回登板から中4日での先発となり、二刀流での出場が予定されている大谷翔平選手との投げ合いが注目されます。

菅野投手の今季は、ここまで10試合に先発し4勝3敗、防御率3.86をマークするなど、チームの先発陣の柱として活躍。菅野投手本人も明日の先発は、この日の試合前に聞いたばかりであったことを明かし、大谷選手と初の投げ合いとなることについては「やっぱり楽しみですし、できることなら勝ちたいなと思います」と心境を語りました。

そして変則的な中4日での登板も問題ないとし、「去年1年間しっかり戦って、そういう経験が活きているのかなという気がしますし、変則的な形にはなりましたけど、しっかり明日投げるということを想定してやっている」と語ると、ドジャース打線への対策は「下位打線をしっかり抑えるということが大事だと思いますし、明日どういう打順の並びになるかわからないですけど、ソロホームランはOKぐらいの感覚で投げれたら一番いいのかなって気はします」とコメント。さらに「バランスのいい打線だなっていう風に思いますし、それぞれ役割を理解して攻撃してるように僕は感じるので、下位でランナーためて上位打線に繋がれるっていうのが一番、得点になってしまうパターンなのかなって気はするので、さっきも言ったように、ソロホームランはOKぐらいの割り切りで無駄なフォアボールだったり、無駄な進塁を許さないようにやっていければ大丈夫だと思います」と語りました。