EXILE／三代目 J SOUL BROTHERSのEXILE NAOTOが、ソロツアー『NAOTO PRESENTS HONEST TOWN 2026』のツアーファイナル公演を収録したライブ映像作品を7月22日にリリースする。

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本作は、NAOTOソロとして初の日本武道館公演をパッケージ化した映像作品。『NAOTO PRESENTS HONEST TOWN 2026』は、自身2度目となるソロツアーとして2026年2月より全国7都市7公演で開催され、NAOTOが“町長”を務める『HONEST TOWN』を舞台に展開されたライブとなった。

HONEST BOYZ®として活動を共にするSWAY、NAOTOがオーディション時よりクリエイティブコーディネーターを務めるKID PHENOMENONが全公演に出演。ファイナルの日本武道館公演には、サプライズゲストとしてclaquepot、Tani Yuukiが登場した。さらにPKCZ®、L（MA55IVE THE RAMPAGE）、松井利樹、砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）、JIMMY、小波津志（PSYCHIC FEVER）、NAOTOがディレクターを務めるD.LEAGUEチーム LDH SCREAMが参加し、一夜限りのコラボレーションが実現した。

収録内容は、ライブパフォーマンスに加え、3カ月にわたり練習を重ねたピアノ弾き語りや、会場を盛り上げたトークコーナーなど多彩な演出を網羅している。

商品形態は、ライブ映像と特典映像を収録した通常盤（Blu-ray＋LIVE Photobook）と、NFCチップ機能を搭載した完全数量限定盤（ななのすけキーホルダー）の2形態で展開。通常盤にはライブオフショット写真を収めたLIVE Photobookが付属する。完全数量限定盤の『ななのすけキーホルダー』は、NFC機能を通じてスマートフォンでコンテンツを視聴できる仕様となっている。現時点ではタワーレコードおよびタワーレコード オンライン限定での取り扱いで、完全数量限定盤は無くなり次第終了となる。

（文＝リアルサウンド編集部）