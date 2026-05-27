小林麻耶、阿部慎之助氏について“辞任取り消して欲しい”思いつづる。「許してはダメですよ」の声も
フリーアナウンサーの小林麻耶さんは5月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。娘に対する暴行容疑で現行犯逮捕された、読売ジャイアンツの元監督・阿部慎之助氏の辞任取り消しを求めました。
【投稿】小林麻耶のポスト全文
コメントでは「辞任は本人の意志ですし、かなり固い意志だと思いますので、本人からの撤回はないでしょうね」「辞任してるんだから無理でしょう。実際に暴行をしてるのであって、それを許してはダメですよ」「影響力のある人は静観してる方がエエと思ってます」など、さまざまな声が寄せられました。
現在は釈放され、会見も開いた阿部氏ですが、今後の動向も注視したいですね。
(文:多町野 望)
【投稿】小林麻耶のポスト全文
「辞任取り消して欲しいです」小林さんは夫・國光吟さんの「阿部慎之助監督は辞任取り消しで」というポストを引用。「娘さんからの手紙を読みました。辞任取り消して欲しいです」と要求しています。また、「念のため先に申し上げておきますが、暴力行為自体は決して容認するものではありません」とも付け加えています。
「誹謗中傷、晒し行為は絶対にやめましょう」また、「意見や考え方は人それぞれです。今の時代だからこそ、SNSなどを通じて、声を上げることも大切だと思います。応援してくれる方々からの声はとても力になります。娘さんの手紙の最後にも書かれていましたが、誹謗中傷、晒し行為は絶対にやめましょう」ともつづった小林さん。
現在は釈放され、会見も開いた阿部氏ですが、今後の動向も注視したいですね。
(文:多町野 望)