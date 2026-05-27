「いつもと違う雰囲気」佐野勇斗、オールバックのイケメンショット！ 「海外スターだ」「一生前髪あげてて」
M!LKの佐野勇斗さんは5月26日、自身のInstagramを更新。アメリカ・ニューヨークで撮影した写真と動画を公開し、反響を呼んでいます。
【写真＆動画】オールバックの佐野勇斗
ファンからは「本当にビジュが爆裂してる」「さすがにオールバックイケメンすぎて滅」「一生前髪あげててほしい」「いつもと違う雰囲気でむちゃくちゃかっこいい」「海外スターだ」「GUCCI似合いすぎてる」「NYでさらに激メロ」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真＆動画】オールバックの佐野勇斗
「さすがにオールバックイケメンすぎて滅」佐野さんは「GUCCIクルーズコレクションのショー」とつづり、6枚の写真と1本の動画を投稿。ラグジュアリーブランド「GUCCI（グッチ）」のクルーズファッションショーに出席するため、ニューヨークを訪れています。高級感あふれる格子柄のセットアップに身を包んだ佐野さん。オールバックのヘアスタイルがイケメンっぷりを際立たせています。
ニューヨークでの写真はほかにも！また、15日の投稿でもニューヨークでの写真を公開。「GUCCI」のバッグを持ち、夜の街で撮影する様子です。ちなみに、こちらでは前髪を下ろしています。ファンからは「イケメンすぎるしサラスト優勝」「意味分からんくらいイケメン」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)