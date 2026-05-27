大創産業は、5月29日から、大阪府大阪市浪速区のなんばパークスT−terrace1階に、「DAISO（ダイソー）」、「Standard Products by DAISO（スタンダードプロダクツ バイ ダイソー、以下「Standard Products」）」、「THREEPPY（スリーピー）」の3ブランド複合店をオープンする。5月26日現在、大阪府内にDAISOは271店舗、Standard Productsは20店舗、THREEPPYは31店舗を出店している。

なんばパークスのある、なんばは大阪・ミナミエリアを代表する繁華街として、ショッピングや観光、エンターテインメントなどを目的に国内外から多くの消費者が訪れる。なんばパークスは、南海電鉄「なんば駅」直結の利便性に加え、多彩な専門店が集まる大型商業施設として親しまれている。

大阪市内での3ブランド複合店は、梅田DTタワー店、近鉄百貨店上本町店があり、なんばパークスへの出店は、ミナミエリア初の3ブランド複合店となる。3ブランドが同時出店することで、観光や日常利用など幅広いニーズに合わせた買い物を楽しめる。大創産業では、今後も出店拡大を通した利便性向上に加え、わくわくする買い物の場を提供し、人々の豊かな暮らしに貢献していく考え。



「推し活」コーナー

「DAISO」では、「だんぜん！ダイソー」をスローガンに、圧倒的な品揃えと驚きの価格で生活をサポートする。おすすめコーナーは、キーホルダーやチャーム、バッグなど、組み合わせて楽しめる豊富なカラーバリエーションを取り揃えた「推し活」コーナーとのこと。



「堺の手ぬぐい」

「Standard Products」は、“ちょっといいのが、ずっといい。”をコンセプトに、年齢・性別を問わず、生活に取り入れやすいベーシックで洗練されたデザインに特化したブランド。新しいスタンダードのあり方を提案し、サステナビリティと環境問題を意識した商品の提供をすすめている。おすすめ商品は、日本随一の手ぬぐい産地である大阪府堺市で生産された、和晒の手ぬぐい。吸水性が良く速乾性にも優れており、使うほどに肌に馴染む。



「冷感ファブリックシリーズ」

「THREEPPY」は、“あいらしい。そして私らしい。”をコンセプトに、大人可愛い雑貨を追求するブランドとして、300円を中心とするアクセサリー、インテリア、食器、ファッション雑貨などを提供する。ちょっとしたHappyを愛する人たちに、遊び心や彩りを持ち味にした「こころ躍る日用品」を届けている。おすすめ商品は、暑い夏の就寝時を快適に彩る、ひんやり心地よい冷感ファブリックシリーズ。柔らかな水彩フラワーと繊細な線画フラワーの2デザインで、寝室を華やかに整える。

［店舗概要］

名称と売り場面積：

DAISO なんばパークス店 276坪（約912m2）

Standard Products なんばパークス店 105坪（約347m2）

THREEPPY なんばパークス店 41坪（約136m2）

営業時間：11:00〜21:00

休業日：なし（なんばパークスに準ずる）

所在地：大阪府大阪市浪速区難波中2−10−70 なんばパークス T−terrace 1F

オープン：5月29日（金）

大創産業＝https://www.daiso-sangyo.co.jp