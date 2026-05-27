TBSの日曜劇場「VIVANT」の公式SNSが27日に更新され、新たなイラストが公開された。これで説明が一切ない“意味深投稿”は29日連続となった。

同作は俳優・堺雅人が主演し、2023年に大ヒット。今年7月から異例の2クール連続で続編が放送されることが決まっている。

この日の投稿は、別班工作員・黒須駿と思われるキャラのイラスト。松坂桃李演じる黒須は、主人公・乃木憂助（堺雅人）の頼れる後輩であり相棒的存在。冷静沈着な別班の中において感情をストレートに出す人間味あふれる一面もあり人気を集めた。

この日の投稿にネットでは「黒須くん、キター！」「黒須くーん、待ってたよ〜」「かっこいい」「活躍に期待大」「ノコルと仲良くやってるかなぁ」など多くの声が寄せられた。

VIVANTの公式SNSでは、4月29日から説明が一切ない謎のキャラクターのイラスト投稿が続いている。多くの正体不明の人物や、「ベキ」「ドラム」「ジャミーン」「ノコル」ら前作出演者とみられる人物も登場している。

前作は阿部寛、二階堂ふみ、松坂桃李、役所広司、二宮和也ら豪華キャストが集結。自衛隊の秘密部隊「別班」の工作員である主人公・乃木憂助（堺）が、世界で暗躍する謎のテロ組織「テント」の真相を暴いていく物語で、緻密に張られた伏線と謎が謎を呼ぶ展開が話題となり、高視聴率をマークした。

続編の物語は前作のラストシーン、乃木の前に再び“赤い饅頭”が置かれた直後から幕を開ける。新たに敢行されたアゼルバイジャンでの大規模ロケ、乃木たちを待ち受ける次なる任務など、新章ではこれまでの謎と謎がつながり、さらに深まっていく。