“実写版ハウル”と話題…SEVENTEEN・ジュン、「再現度高すぎ」なコスプレ姿に反響殺到！

SEVENTEENのジュンが、ジブリ映画の主人公に変身した。

ジュンは5月26日、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。

【写真】ジュン、“実写版ハウル”と話題！

公開された写真は、26日にSEVENTEENのデビュー11周年を記念して行われたライブ配信のオフショット。この日、SEVENTEENのメンバーたちは、それぞれコスプレ姿で配信を行った。

ジュンは、映画『ハウルの動く城』のハウルに変身。金髪にブルーのカラコン、さらにピアスやネックレスまで、劇中のハウルを“完全再現”した姿が注目を集めた。

この投稿を見たファンからは、「大正解コスプレすぎる」「うわああああああ」「アニメより綺麗ってどつことなの」「あまりにも実写ハウル」「再現度高すぎ」といった反応が寄せられている。

（写真＝ジュンInstagram）

なお、ジュンが所属するSEVENTEENは、6月20日と21日に仁川アシアド主競技場でファンミーティング「2026 SVT 10TH FAN MEETING＜CARAT LAND＞」を開催する予定だ。

◇ジュン プロフィール

1996年6月10日生まれ。SEVENTEENの中国人メンバーで、本名はウェン・ジュンフェイ。2歳のころに公園で遊んでいたところをスカウトされ、中国で子役デビュー。2008年には俳優として「第3回香港映画監督協会年度大賞」最優秀新人俳優賞を受賞した経歴を持つ。2012年に現在の所属事務所PLEDISエンターテインメントにスカウトされ、一人で渡韓し練習生に。2015年にSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。整った顔立ちはもちろん、ダイナミックなパフォーマンスとその最中に見せる豊かな表情も人気。