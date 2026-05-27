“元巨人選手の娘”、11歳上夫との絆をハネムーンで再現し話題　身内との警察沙汰も話題の韓国インフルエンサー

仲睦まじい様子だ。

元読売ジャイアンツ選手の娘が、新婚旅行の様子を公開した。

【画像】「整形怪物」元巨人選手の娘

インフルエンサーのチェ・ジュンヒは5月27日、自身のSNSを更新。「おじさん、しっかり持ち上げなさいよ」という茶目っ気たっぷりのコメントとともに、ハネムーンの様子を投稿した。

今月16日に結婚式を挙げたばかりのチェ・ジュンヒ夫妻は、現在ロサンゼルスに滞在している。公開された写真にはユニバーサル・スタジオを訪れた様子が収められており、ショッピングや観光を満喫しているようだ。

夫は、体重41kgという華奢なチェ・ジュンヒを軽々と持ち上げる“力自慢”のポーズを披露しているが、実はこのポーズには、2人の深い絆が込められている。

チェ・ジュンヒは以前、SNSで夫との出会いについてこのように明かしていた。

「1年間入院し、中卒のまま生きると駄々をこねていた思春期の私をなだめ、支えてくれた人」「20歳でようやく復学し、卒業した私を軽々と抱き上げてくれた当時の彼氏が……」

壮絶な過去を乗り越え、ようやく掴んだ幸せ。卒業の際に見せたメモリアルなポーズを、新婚旅行という新たな人生の門出で再現した2人の姿に、多くのフォロワーから祝福の声が寄せられている。

（画像＝チェ・ジュンヒSNS）ハネムーンの様子

（画像＝チェ・ジュンヒSNS）過去の投稿

現在、インフルエンサーとして絶大な影響力を持つ彼女は、自身のライフスタイルや家族の日常をオープンに発信し続けている。

元巨人軍投手の父チョ・ソンミンさんと、国民的女優である母チェ・ジンシルさんとの間に生まれるも、幼くして両親を失うという波乱万丈な幼少期を経てきたチェ・ジュンヒ。2023年には、祖母を住居侵入で疑いで通報し、警察沙汰になったこともあったが、結婚式では互いに抱き合い、不仲説を一蹴したことでも注目を集めた。

そんな紆余曲折を経て見せた満面の笑みは、今まさに彼女が「第2の人生」を謳歌していることを物語っている。

（記事提供＝OSEN）

◇チェ・ジュンヒ プロフィール

2003年3月1日生まれ。インフルエンサー。母は韓国の国民的女優だったチェ・ジンシルさんで、父は読売ジャイアンツでもプレーしたプロ野球選手チョ・ソンミンさん。両親は2000年に結婚したが、2004年に離婚。その後、母チェ・ジンシルさんは2008年に、父チョ・ソンミンさんは2013年に突然この世を去っている。2022年2月にY-BLOOMエンターテインメントと専属契約を結び、母親と同じく女優として活動するとされたが、同年5月に契約解除となった。