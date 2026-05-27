桃のような見た目の『「THEピーチ」桃バタークリームでとろとろ果肉包み』を夏限定で発売【バターステイツ by銀のぶどう】

グレープストーンのバタースイーツ専門店｢バターステイツ by銀のぶどう」は、2026年6月1日から『「THEピーチ」桃バタークリームでとろとろ果肉包み』を、バターステイツ by銀のぶどう各店で販売する。

〈桃のような見た目のケーキがリニューアル!〉

桃のような見た目のケーキ『THEピーチ』は、インパクトのあるビジュアルとみずみずしい味わいが特徴。SNSでは「見た目、味、香り、まさにTHE桃」「桃好きに食べて欲しい」などの声があがっているという。

今回、『THEピーチ』をリニューアルし、国産桃のコンポートを主役にすることで、桃の味わいをより深く楽しめるようにした。

【夏限定『「THEピーチ」桃バタークリームでとろとろ果肉包み』の画像はこちら】

◆「THEピーチ」桃バタークリームでとろとろ果肉包み ※要冷蔵

【価格】1個 918円(本体価格850円)、2個入 1,836円(本体価格1,700円)

【期間】2026年6月1日〜2026年8月末頃

【取扱店】バターステイツ by銀のぶどう(大丸東京店、西武池袋店)、パクとモグ 小田急町田店、ぶどうの木&鎌倉座 阿佐ヶ谷店

外も中も”まるでピーチ”な夏限定のケーキ。バタースイーツ専門店自慢の“桃バタークリーム”で、国産桃果肉のコンポートを包み、つやつやとしたピーチジュレでコーティングした。軽やかなバタークリームは、ひんやりとろっとした口当たり。

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