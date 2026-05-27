中尾明慶、自宅での“寝相動画”公開「完全にアウト」「俺自身も許したくない」妻・仲里依紗から寝室を別にしたいと申し出
【モデルプレス＝2026/05/27】俳優の中尾明慶が5月26日、自身のYouTubeチャンネルを更新。自身の寝姿を再び公開し、話題を集めている。
【写真】37歳俳優「我が家も同じ」自宅での衝撃的な寝姿
5月3日、自身のInstagramを通じて「妻から寝室を別にしたいとの申し出がありました…」と妻で女優の仲里依紗からの提案を明かし、自宅での寝姿を投稿。2台並べられたベッドの境界線を跨ぐようにダイナミックな体勢で寝る自身の姿を披露していた。
中尾は「寝室を夫婦別にするかはこれを見てから決めてださい」と題した動画を公開し、自身の寝ている様子を数日間分モニタリング。2日目の動画では、以前Instagramで公開されていた片足を仲のベットに乗せた大胆なスタイルで寝る様子が映され、中尾も「寝室は別ですかね…」「これはもうダメです…俺自身も許したくない」と語っていた。
動画を見終えると、「僕自身としては、完全にアウトです。俺、初めてみた」と自身も寝相に驚いた様子の中尾。「ネタ的に里依紗がいつも言ってくるわけよ。（写真を見せて）『パパまたこれだからね？』みたいな。でも、『盛ってるでしょ？』みたいな。たまたま足かかっちゃった瞬間、一晩のうちの1〜2分の話じゃないの？って思ってた」と明かすも、客観的に自身の寝姿を観て「ずっと動いているこいつは」と自虐し、「寝る最初のスタイルをちゃんとしよう。それか、1番大人しかったうつ伏せで寝る」と対策を語っていた。
この動画を受け、ファンからは「とんでもない寝相」「ダイナミックすぎる」「貴重な姿見れました（笑）」と反響を呼んでいる。
中尾と仲は2013年に結婚。同年、第1子となる長男が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】37歳俳優「我が家も同じ」自宅での衝撃的な寝姿
◆中尾明慶、自宅での寝姿公開
5月3日、自身のInstagramを通じて「妻から寝室を別にしたいとの申し出がありました…」と妻で女優の仲里依紗からの提案を明かし、自宅での寝姿を投稿。2台並べられたベッドの境界線を跨ぐようにダイナミックな体勢で寝る自身の姿を披露していた。
動画を見終えると、「僕自身としては、完全にアウトです。俺、初めてみた」と自身も寝相に驚いた様子の中尾。「ネタ的に里依紗がいつも言ってくるわけよ。（写真を見せて）『パパまたこれだからね？』みたいな。でも、『盛ってるでしょ？』みたいな。たまたま足かかっちゃった瞬間、一晩のうちの1〜2分の話じゃないの？って思ってた」と明かすも、客観的に自身の寝姿を観て「ずっと動いているこいつは」と自虐し、「寝る最初のスタイルをちゃんとしよう。それか、1番大人しかったうつ伏せで寝る」と対策を語っていた。
◆中尾明慶の動画に反響
この動画を受け、ファンからは「とんでもない寝相」「ダイナミックすぎる」「貴重な姿見れました（笑）」と反響を呼んでいる。
中尾と仲は2013年に結婚。同年、第1子となる長男が誕生した。（modelpress編集部）
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