「タフグミ」史上初、“ザクザク”食感の新作登場【カバヤ食品】

カバヤ食品は6月9日、グミカテゴリーの主力製品「タフグミ」ブランドから、新食感の「クールクランチ」を全国のコンビニで先行発売する。7月7日から全国のスーパーマーケット･ドラッグストアなどに販売を広げる。

「タフグミ」の高弾力食感はそのまま、独自のサワーパウダーでコーティングし、ブランド史上初の“ザクザク”食感に仕上げた。内容量は80gでオープン価格。

「タフグミ」ブランドは引き続き好調だ。2025年度の売上高は、同社の製品ブランドとして初の100億円を突破。2023年度以来、3年連続でグミ市場の単品売上金額1位を獲得している(調査会社インテージ「グミ市場累計販売金額 単品ランキング」2023年4月〜2026年3月)。

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◆「タフグミ クールクランチ」

高弾力で大粒なキューブ型の「タフグミ」を、独自の“ザクザクサワーパウダー”でコーティングし、噛んだ瞬間に“ザクッ”とした食感を楽しめる製品に仕上げた。「高弾力食感に“ザクッ”と響く食感をかけ合わせた、唯一無二の快感食感」としている。

フレーバーにはパインとピーチを採用し、1袋に2種をアソート。やみつきになる甘酸っぱさに仕立てた。

【販売概要】

製品名: 「タフグミ クールクランチ」

内容量: 80g

価格: オープン価格

発売日 / 販売場所:

2026年6月9日(火) / 全国のコンビニエンスストア

2026年7月7日(火) / 全国のスーパーマーケット･ドラッグストアなど