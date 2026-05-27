パンサー尾形、パパ大好きな愛娘との激似SHOT公開
お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘の妻・あいさんが26日までにオフィシャルブログを更新。８歳の長女・さくらちゃんと尾形の“激似”ショットを公開するとともに、 娘が所属するキッズクリエイターグループ「有名になりたい」のアーティスト写真も紹介した。
あいさんのブログは、娘や愛犬のミクに全力で愛を注ぐ尾形の姿や仲睦まじい親子の姿、寄り添って寝る姿、親子の何気ない会話、家事・育児への赤裸々な思いが笑いを交えてつづり、ファンから人気を集めている。
この日、あいさんは「あまりにもで笑った」と題したブログを更新。尾形のファンから送られてきたという若かりし頃の尾形の写真を公開し、「あまりにもさくちゃんに似ていて」と驚きをつづった。
若かりし頃の尾形の写真と娘の近影ショットが並べて公開されると、娘の目元や表情が尾形とそっくりな印象となっており、あいさんも「パパ大好き娘は、私に似てるって言われるより パパに 似てると言われるのが嬉しいみたいです」と明かし、「ちなみに性格は パパと私半々 いや、パパそっくり！」だと明かした。
尾形からは「ママそっくりって言います！！」といい、「どういう意味なんでしょうかね」と笑いを交えた。
前日25日には、「サンキューパープルさくちゃんですっ！！」と題して更新したブログで、「さくちゃんの グループ 有名になりたい のアーティスト写真がついに公開されました！！！」と報告し、 「１人目はなんと、、、 さくちゃんです！」とつづり、紫をテーマカラーにした“サンキューパープル”として活動する娘のアーティスト写真を公開。ラベンダーカラーのフリル衣装に デニムを合わせ、ヘアアクセサリーやフェイスシールなど紫を基調としたキュートな姿となっている。
また、同グループのYouTubeチャンネルのショート動画でもあいさんは「さくちゃん節全開 普通さ、、、 こういうのって パパの名前使わないよね？笑」とツッコミながら、「さくちゃんは ぜんっっぜん 使いまくってます」とユーモアたっぷりに紹介。「ぜひぜひさくちゃんの自己紹介、見てください！！笑」と呼びかけていた。
これらの投稿にファンから「ホントパパにそっくり」「パパイケメン」「お二人のいいとこ取り」「パパに似ても、ママに似ても、美形」「今のさくちゃんもとっても可愛い」「女の子は、父親に似ると『美人』になるって言いますよ」や「めちゃめちゃ可愛い！！」「日に日に可愛くなっていくさくちゃん、今後の成長が楽しみ」「はーい!!さくちゃん推します!!!!」 などの声が寄せられている。
あいさんのブログは、娘や愛犬のミクに全力で愛を注ぐ尾形の姿や仲睦まじい親子の姿、寄り添って寝る姿、親子の何気ない会話、家事・育児への赤裸々な思いが笑いを交えてつづり、ファンから人気を集めている。
若かりし頃の尾形の写真と娘の近影ショットが並べて公開されると、娘の目元や表情が尾形とそっくりな印象となっており、あいさんも「パパ大好き娘は、私に似てるって言われるより パパに 似てると言われるのが嬉しいみたいです」と明かし、「ちなみに性格は パパと私半々 いや、パパそっくり！」だと明かした。
尾形からは「ママそっくりって言います！！」といい、「どういう意味なんでしょうかね」と笑いを交えた。
前日25日には、「サンキューパープルさくちゃんですっ！！」と題して更新したブログで、「さくちゃんの グループ 有名になりたい のアーティスト写真がついに公開されました！！！」と報告し、 「１人目はなんと、、、 さくちゃんです！」とつづり、紫をテーマカラーにした“サンキューパープル”として活動する娘のアーティスト写真を公開。ラベンダーカラーのフリル衣装に デニムを合わせ、ヘアアクセサリーやフェイスシールなど紫を基調としたキュートな姿となっている。
また、同グループのYouTubeチャンネルのショート動画でもあいさんは「さくちゃん節全開 普通さ、、、 こういうのって パパの名前使わないよね？笑」とツッコミながら、「さくちゃんは ぜんっっぜん 使いまくってます」とユーモアたっぷりに紹介。「ぜひぜひさくちゃんの自己紹介、見てください！！笑」と呼びかけていた。
これらの投稿にファンから「ホントパパにそっくり」「パパイケメン」「お二人のいいとこ取り」「パパに似ても、ママに似ても、美形」「今のさくちゃんもとっても可愛い」「女の子は、父親に似ると『美人』になるって言いますよ」や「めちゃめちゃ可愛い！！」「日に日に可愛くなっていくさくちゃん、今後の成長が楽しみ」「はーい!!さくちゃん推します!!!!」 などの声が寄せられている。