ものまねタレントのりんごちゃん（年齢非公表）が27日、自身のインスタグラムを更新。ミニスカ＆ハイソックス姿を披露した。

「『昼めし旅〜あなたのご飯見せてください〜』5月28日 (木) おひる12時〜」と出演番組を告知し、ミニスカ＆ハイソックス姿で傘をさしている写真をアップ。

ハッシュタグで「テレビ東京」「千葉」「白子町」と添え、「・新玉ネギとぜんなのかき揚げ・人気店のカツまぶし」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「りんごちゃん可愛い」「素敵」などの声が寄せられている。

りんごちゃんは4月放送のTBS系「熱狂マニアさん！」（土曜後7・00）で3回目のダイエット企画に挑戦。過去2回の挑戦で計15・1キロの減量に成功していたが、今回は「3日間回転寿司のみダイエット」と題し、先に汁物を飲み、その後で5皿食べる「先汁、5皿の法則」をベースに、タンパク質豊富なネタを選び、むくみ回避のためレモン汁と減塩醤油を活用、アレンジメニューなど工夫を凝らし3食を楽しみながら取り組んだ。その結果、体重マイナス3キロ、ウエストマイナス5センチを達成した。

りんごちゃんは、青森県十和田市出身。地元の高校を卒業後に上京し、アルバイトをしながら芸能界入りを目指し、2019年にものまねタレントとしてブレーク。女子らしいキュートな容姿と、武田鉄矢らのものまねで見せる野太い歌声のギャップで人気となった。