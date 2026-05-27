賀来千香子、甥っ子・賀来賢人のレアな“幼少期ショット”を披露「この写真は宝物」「やっぱりおばバカかしらね〜」
俳優の賀来千香子（64）が26日、自身のインスタグラムを更新。甥っ子で俳優の賀来賢人（36）のレアな“幼少期ショット”を披露した。
【写真】「この写真は宝物」賀来千香子が公開した、甥っ子・賀来賢人のレアな“幼少期ショット”
千香子は、賢人がゲスト出演した25日放送の『しゃべくり007』（日本テレビ系）にVTR出演。「甥の賢人が出演させていただくという事で、このお話をいただいたのですが、“共演NG”といいますか…何と言いますか…やっぱり身内は照れますよね」と本音をのぞかせつつも、「楽しい番組ですし、こういう機会があってもいいのかしら、と出演を決めました」と振り返った。
「『母の日』に、家族でお寿司を食べたばかりすけど、カメラの前はね、何だかやっぱり不思議な感じ」と明かしつつ、「頑張ってる姿は嬉しいし、家族との幸せそうな姿は微笑ましいし、ただとにかく忙しいので、身体に気をつけてと願っています」「賢人がこれまで素敵な方達に出会い、支えていただいている事にも感謝しました」と、第一線で活躍する甥を温かく見守るメッセージをつづった。
さらに、公開した幼少期の写真について「可愛い甥のこの写真は宝物“本当に二人共、大きくなりました”と、やっぱりおばバカかしらね〜」とちゃめっ気たっぷりに記し、締めくくった。
なお、同番組内で賢人は、これまで叔母である千香子を“共演NG”にしていた理由を説明。「叔母が女優でして、自分がまだ名が世に出てない時に番組とか出させていただくと、どうしてもその話題になってしまうんですね。それがなんかちょっと悔しいというか、僕は何で自分の力で仕事ができないんだってすごく嫌になった気持ちがあって、なるべく叔母のそのレールからは避けてというか」と当時の葛藤を明かし、自立した1人の俳優として自らの力で歩んでいくためであったことを明かしていた。
【写真】「この写真は宝物」賀来千香子が公開した、甥っ子・賀来賢人のレアな“幼少期ショット”
千香子は、賢人がゲスト出演した25日放送の『しゃべくり007』（日本テレビ系）にVTR出演。「甥の賢人が出演させていただくという事で、このお話をいただいたのですが、“共演NG”といいますか…何と言いますか…やっぱり身内は照れますよね」と本音をのぞかせつつも、「楽しい番組ですし、こういう機会があってもいいのかしら、と出演を決めました」と振り返った。
さらに、公開した幼少期の写真について「可愛い甥のこの写真は宝物“本当に二人共、大きくなりました”と、やっぱりおばバカかしらね〜」とちゃめっ気たっぷりに記し、締めくくった。
なお、同番組内で賢人は、これまで叔母である千香子を“共演NG”にしていた理由を説明。「叔母が女優でして、自分がまだ名が世に出てない時に番組とか出させていただくと、どうしてもその話題になってしまうんですね。それがなんかちょっと悔しいというか、僕は何で自分の力で仕事ができないんだってすごく嫌になった気持ちがあって、なるべく叔母のそのレールからは避けてというか」と当時の葛藤を明かし、自立した1人の俳優として自らの力で歩んでいくためであったことを明かしていた。