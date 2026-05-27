◇卓球アジア選手権日本代表選考会最終日（2026年5月27日 埼玉・所沢市民体育館）

女子準決勝で、今月の世界選手権団体戦代表の早田ひな（日本生命）が赤江夏星（同）に0―3で敗戦。敗退が決まり、今大会でのアジア選手権出場権獲得を逃した。

準々決勝では高森愛央（大阪・四天王寺高）を3―0で下した早田だが、同門対決となった準決勝は大事な場面でのポイントを落とし、1ゲームも取れずに敗戦。「準々決勝は悪くなかった。準決勝は一本ミスしても、いつもなら“次”となるが、向かってこられる立場でやりづらい面もあった」と振り返った。

銀メダルだった世界選手権団体戦では、決勝の中国戦で個人として2敗。精神的なダメージから立ち直れず、帰国後は5日間と普段より長いオフを取って、再始動した早田。それでも精神的に立ち直り切っておらず、この日も「これでいけるという気持ち、立ち直り切っていない気持ち、両方の気持ちが混在していた」と話し、前日に続いて試合後は涙を流した。

今大会での代表入りは逃したが、アジア選手権には直近の世界ランキングによって選ばれる可能性が高い。次戦は6月9日開幕のWTTコンテンダー・ザグレブになる見通しで、「どん底から、ここまでプレーできた。気持ちとしては成長できたと思う」と前を向いた。