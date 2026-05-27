目もとの印象は“まつげ”から…“長さ”と“強さ”を手に入れるまつげ美容液で本気のまつ育
目元の印象を左右するまつげ。マスカラやビューラーで盛ることはできても、自まつ毛を育ててこそ。そこで取り入れたいのが、まつげ美容液による日々のケアだ。まつげ美容液は、まつげにうるおいを与えたり、ハリ・コシ感をサポートしたりする目元ケアアイテム。夜のスキンケア後に使えるものや、1日1回で続けやすいもの、プチプラで始めやすいものまで種類はさまざまだ。今回は、自まつ毛をすこやかに保ちたい人に向けて、人気のまつげ美容液を厳選して紹介する。
【写真】ハリ・コシのあるまつげ印象を目指す！
■【公式】Lashaddict ラッシュアディクト まつ毛美容液 アイラッシュ コンディショニング セラム アドバンス 5ml
まつげ美容液の中でも“本気の自まつ毛ケア”として名前が挙がりやすい、ラッシュアディクトのアイラッシュ コンディショニング セラム アドバンス。ハリ・コシのあるまつげ印象を目指したい人に向けたアイテムで、毎日のケアに取り入れることで、ビューラーやマスカラに頼りすぎない目元づくりをサポートする。リニューアルモデルという点も注目で、まつげケアにしっかり投資したい人や、目元印象の土台から整えたい人にぴったり。細かい部分にも塗りやすい形状で、夜のスキンケアの仕上げとして取り入れやすい。価格帯はやや高めだが、そのぶん“きちんとケアしたい”気持ちに応えてくれる。
●おすすめポイント
・ハリ・コシのあるまつげ印象を目指したい人におすすめ
・自まつ毛ケアにしっかり取り組みたい本気派向け
・目元印象の土台ケアとして毎日の習慣に取り入れやすい
■スカルプD まつげ美容液 プレミアム
まつげ美容液の定番として人気の高い、スカルプDのプレミアムタイプ。商品名にもある通り、1日1回のケアで使えるため、忙しい人でも続けやすいのが魅力だ。毛髪補修成分を配合し、まつげにハリ・コシ感を与えるケアをサポート。まつげだけでなく目元ケアまで意識できる設計なので、アイメイクやクレンジングによる乾燥感が気になる人にも取り入れやすい。マツエク・まつげパーマ中でも使いやすい仕様で、サロン後の自まつ毛ケアにも便利。色素沈着なしとうたわれている点も、目元アイテムを慎重に選びたい人にはうれしいポイントだ。
●おすすめポイント
・1日1回で使えるため、毎日のケアとして続けやすい
・まつげのハリ・コシ感をサポートしたい人にぴったり
・マツエク・まつげパーマ中のケアにも取り入れやすい
■マジョリカ マジョルカ まつげ美容液 ラッシュジェリードロップ EX 5.3g
プチプラでまつげケアを始めたい人におすすめなのが、マジョリカ マジョルカのラッシュジェリードロップ EX。手に取りやすい価格帯ながら、まつ毛ハリ養成成分を配合し、まつげにうるおいとハリ感を与えるケアができる。ジェル状の美容液で、まつげにまとわせるように塗りやすく、朝晩のスキンケアにプラスしやすいのも魅力。マスカラやビューラーで負担を感じやすい人はもちろん、「まつげ美容液を使ってみたいけれど、高価格帯の商品はまだ迷う」という初心者にも取り入れやすい。かわいいパッケージで気分が上がるため、毎日のケアを楽しく続けたい人にも向いている。
●おすすめポイント
・プチプラでまつげ美容液を始めやすい
・ジェル状でまつげに塗りやすく、日常ケアに使いやすい
・ハリ感のあるまつげ印象を目指したい初心者にもおすすめ
■エマーキット まつげ美容液
夜の集中ケアとして取り入れたい人におすすめ。塗って寝るだけのシンプルな使い方で、スキンケア後のルーティンに組み込みやすい。弾力性のある魅力的なまつ毛へ導く美容液として知られ、自まつ毛の存在感を大切にしたい人や、アイメイクをしない日でも目元印象を整えたい人に向いている。細筆タイプなので、まつげの根元付近に狙って塗りやすいのも特徴。ただし、目元はデリケートな部分なので、塗りすぎず、使用量を守って使うことが大切だ。
●おすすめポイント
・夜のスキンケア後に取り入れやすい
・細筆タイプで細かい部分にも塗りやすい
・自まつ毛の印象を大切にしたい人の集中ケアにおすすめ
まつげは、目元の印象を大きく左右するパーツ。マスカラやビューラーで仕上げることも大切だが、毎日のメイクやクレンジングで負担がかかりやすいからこそ、自まつ毛そのものをすこやかに保つケアも意識したい。
“まつげを盛る”だけでなく、“まつげを労わる”習慣を取り入れることで、すっぴんの目元にも自信が持てるはず。
■【公式】Lashaddict ラッシュアディクト まつ毛美容液 アイラッシュ コンディショニング セラム アドバンス 5ml
まつげ美容液の中でも“本気の自まつ毛ケア”として名前が挙がりやすい、ラッシュアディクトのアイラッシュ コンディショニング セラム アドバンス。ハリ・コシのあるまつげ印象を目指したい人に向けたアイテムで、毎日のケアに取り入れることで、ビューラーやマスカラに頼りすぎない目元づくりをサポートする。リニューアルモデルという点も注目で、まつげケアにしっかり投資したい人や、目元印象の土台から整えたい人にぴったり。細かい部分にも塗りやすい形状で、夜のスキンケアの仕上げとして取り入れやすい。価格帯はやや高めだが、そのぶん“きちんとケアしたい”気持ちに応えてくれる。
●おすすめポイント
・ハリ・コシのあるまつげ印象を目指したい人におすすめ
・自まつ毛ケアにしっかり取り組みたい本気派向け
・目元印象の土台ケアとして毎日の習慣に取り入れやすい
■スカルプD まつげ美容液 プレミアム
まつげ美容液の定番として人気の高い、スカルプDのプレミアムタイプ。商品名にもある通り、1日1回のケアで使えるため、忙しい人でも続けやすいのが魅力だ。毛髪補修成分を配合し、まつげにハリ・コシ感を与えるケアをサポート。まつげだけでなく目元ケアまで意識できる設計なので、アイメイクやクレンジングによる乾燥感が気になる人にも取り入れやすい。マツエク・まつげパーマ中でも使いやすい仕様で、サロン後の自まつ毛ケアにも便利。色素沈着なしとうたわれている点も、目元アイテムを慎重に選びたい人にはうれしいポイントだ。
●おすすめポイント
・1日1回で使えるため、毎日のケアとして続けやすい
・まつげのハリ・コシ感をサポートしたい人にぴったり
・マツエク・まつげパーマ中のケアにも取り入れやすい
■マジョリカ マジョルカ まつげ美容液 ラッシュジェリードロップ EX 5.3g
プチプラでまつげケアを始めたい人におすすめなのが、マジョリカ マジョルカのラッシュジェリードロップ EX。手に取りやすい価格帯ながら、まつ毛ハリ養成成分を配合し、まつげにうるおいとハリ感を与えるケアができる。ジェル状の美容液で、まつげにまとわせるように塗りやすく、朝晩のスキンケアにプラスしやすいのも魅力。マスカラやビューラーで負担を感じやすい人はもちろん、「まつげ美容液を使ってみたいけれど、高価格帯の商品はまだ迷う」という初心者にも取り入れやすい。かわいいパッケージで気分が上がるため、毎日のケアを楽しく続けたい人にも向いている。
●おすすめポイント
・プチプラでまつげ美容液を始めやすい
・ジェル状でまつげに塗りやすく、日常ケアに使いやすい
・ハリ感のあるまつげ印象を目指したい初心者にもおすすめ
■エマーキット まつげ美容液
夜の集中ケアとして取り入れたい人におすすめ。塗って寝るだけのシンプルな使い方で、スキンケア後のルーティンに組み込みやすい。弾力性のある魅力的なまつ毛へ導く美容液として知られ、自まつ毛の存在感を大切にしたい人や、アイメイクをしない日でも目元印象を整えたい人に向いている。細筆タイプなので、まつげの根元付近に狙って塗りやすいのも特徴。ただし、目元はデリケートな部分なので、塗りすぎず、使用量を守って使うことが大切だ。
●おすすめポイント
・夜のスキンケア後に取り入れやすい
・細筆タイプで細かい部分にも塗りやすい
・自まつ毛の印象を大切にしたい人の集中ケアにおすすめ
まつげは、目元の印象を大きく左右するパーツ。マスカラやビューラーで仕上げることも大切だが、毎日のメイクやクレンジングで負担がかかりやすいからこそ、自まつ毛そのものをすこやかに保つケアも意識したい。
“まつげを盛る”だけでなく、“まつげを労わる”習慣を取り入れることで、すっぴんの目元にも自信が持てるはず。