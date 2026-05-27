90年代の音楽シーンを席巻し、2007年5月27日に亡くなった「ZARD」の坂井泉水さん（享年40）の公式X（旧ツイッター）が27日に更新され、19回目の命日を報告した。

公式は「いつもZARDを応援頂き、誠にありがとうございます。本日5月27日はZARD/坂井泉水さんのご命日です」と報告。東京・港区のBeing鳥居坂ビルと大阪市のB ZONE 西日本支社には献花台が設置されていると呼びかけた。

WEB献花も受け付けており「それぞれの場所で、それぞれの想いとともに、坂井さんを偲ぶ一日としてお過ごしいただけましたら幸いです。今日も、皆さまの傍に、ZARD“永遠のスタンダード・ナンバー”が在りますように…」とした。

ファンからは「今年もこの日が来てしまいましたね いつまでも音楽は残ります 素敵な音楽をありがとうございました」「謹んでweb献花させていただきした」「自分の心の中に、ZARD坂井泉水さんの歌と歌詞は、永遠にあります」と多くの声が寄せられた。

坂井さんは91年に「ZARD」のボーカルとしてデビュー。94年の選抜高校野球開会式の入場行進曲になった「負けないで」が160万枚を超える売り上げとなり、スターダムにのし上がった。同曲は現在も日本テレビ「24時間テレビ」のマラソンで歌い継がれ広く親しまれている。

作詞も担当し作曲家・織田哲郎氏とのコンビで「揺れる想い」「マイフレンド」などヒットを連発したが、07年5月に入院先の都内の病院で高さ約3メートルのらせん状のスロープから転落し、脳挫傷のため40歳で死去した。