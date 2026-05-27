大谷翔平　5回に代打送られ途中交代　前の打席で右手に死球直撃　あすは投打二刀流で先発、菅野智之と対戦予定も

◆ロサンゼルス・ドジャースーコロラド・ロッキーズ 26日（日本時間27日午前11時10分試合開始、ユニクロフィールド・アット・ドジャースタジアム）

メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは26日（日本時間27日）、ホームでロッキーズと対戦し、大谷翔平選手（31）が「1番DH」で先発出場。5回に代打を送られ途中交代となった。

第1打席はセカンドライナー、第2打席はファーストゴロに倒れていた大谷は、4−1とドジャースがリードした4回裏、1死2、3塁の場面で迎えた第3打席、ロッキーズ先発フリーランドが投げた137キロのチェンジアップが右手を直撃し死球。顔をしかめながらも右手の状態を確認し出場を続けた大谷は、2番パヘスのタイムリー二塁打で7点目のホームを踏んだ。

10−1とドジャースが大きくリードした5回裏、大谷に打席が回ったところで、代打ラッシングと交代した。

大谷はあす27日（日本時間28日）のロッキーズ戦に投打二刀流で先発予定。同じく先発予定のロッキーズ菅野智之投手（36）との投げ合いに注目が集まるが、死球を受けた右手の状態が心配される。