Ì¤Íè¸ÅÂå³ÚÃÄ¡¢¡ÖHACHI¡×¤¬¼¡²ó¥é¥¤¥Ö¤ÎÄÉ²Ã¥²¥¹¥È¤Ë¡ªOFFICIAL HPÀè¹ÔÍ½Ìó¤Î¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È
ÂåÉ½¶Ê¡ÖËº¤ì¤¸¤Î¸À¤ÎÍÕ¡×(¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ø¥°¥ê¥à¥Î¡¼¥Ä¡Ù¼çÂê²Î)¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¥²¡¼¥à²»³Ú¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î¸å·Ñ¼Ô¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃíÌÜ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡ÖÌ¤Íè¸ÅÂå³ÚÃÄ¡×¤¬¡¢2026Ç¯11·î2Æü(·î)¤ËÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëC¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡Ø½Ëº×¤¢¤ë¤¤¤ÏÃÇ¾Ï8¡ÖÉ¹¤ëÀ¤³¦¤ÈÎÕ¤Î·¯¡Ù¤ÎÄÉ²Ã¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆHACHI¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤ÆËÜÆü2026Ç¯5·î27Æü(¿å)12:00¤è¤ê¡¢OFFICIAL HPÀè¹ÔÍ½Ìó¤Î¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡û¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¡¡§ÄÉ²Ã¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆHACHI¤Î½Ð±é·èÄê¡ªOFFICIAL HPÀè¹ÔÍ½Ìó¤¬5·î27Æü(¿å)12»þ¤è¤ê¼õÉÕ¥¹¥¿¡¼¥È
¡ØÌ¤Íè¸ÅÂå³ÚÃÄ ½Ëº×¤¢¤ë¤¤¤ÏÃÇ¾Ï8¡ÖÉ¹¤ëÀ¤³¦¤ÈÎÕ¤Î·¯¡×¡Ù¤Ë¡¢HACHI¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¡¼¥Ü¥¤¥¹¤È¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤Ç»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ëHACHI¤¬¡¢Ì¤Íè¸ÅÂå³ÚÃÄ¤ÎÊª¸ìÀ¤³¦¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿§¤òÅº¤¨¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢½Ð±é¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)RK Music
¡ýHACHI¤Î¥³¥á¥ó¥È
³§ÍÍ¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢VSinger¤ÎHACHI¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¤´±ï¤¬¤¢¤ê¡¢ºÆ¤ÓÌ¤Íè¸ÅÂå³ÚÃÄ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë⽴¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´ÑµÒ¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤Ë¡¢Ì¤Íè¸ÅÂå³ÚÃÄ¤Î³§ÍÍ¤¬ËÂ¤°Êª¸ì¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¤ÈÄÀ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¡¢¤¢¤Î´¶³Ð¤òºÆ¤ÓÌ£¤ï¤¨¤ë¤È»×¤¦¤È¡¢¿´¤¬Ìö¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç¤¤¤Ê¤ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢Àº°ìÇÕ²Î¤ï¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¤½¤·¤ÆHACHI¤Î½Ð±é·èÄê¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢ËÜÆü2026Ç¯5·î27Æü(¿å)12:00¤è¤ê¡¢¡ÖOFFICIAL HPÀè¹ÔÍ½Ìó¡×¤Î¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤¹¤Ç¤ËºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕ¤Ç¡ÖÀ¤³¦¼ù¥·¡¼¥È(SSÀÊ)¡×¤Ï´°Çä(SOLD OUT)¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿ÀÌÚ¥·¡¼¥È(SÀÊ)¡¦Âç»Þ¥·¡¼¥È(AÀÊ)¡¦¼ãÍÕ¥·¡¼¥È(U25 ¥Á¥±¥Ã¥È)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÎÉÀÊ¤¬Â¿¿ô»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¡û¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¢¡§¿·¶Ê¡Ö²Ð²Ð²Ð¡×feat.¥Ö¡¼¥±¡¢5·î29Æü(¶â)¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡õOfficial Music Video¤ò¸ø³«
Ì¤Íè¸ÅÂå³ÚÃÄ¤ÎºÇ¿·¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¡Ö²Ð²Ð²Ð(¤Û¤Î¤ª)¡×feat.¥Ö¡¼¥±¤¬¡¢2026Ç¯5·î29Æü(¶â)¤è¤ê³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤¢¤ï¤»¤Æ Official Music Video¤¬YouTube¤Ë¤ÆÆ±Æü¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡£
¥Ö¡¼¥±¤Ïnana¤È¤Î¶¦Æ±´ë²è¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÌ¤Íè¸ÅÂå³ÚÃÄ¤Îfeat.¥·¥ó¥¬¡¼¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥ô¥©¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢ËÜ³Ú¶Ê¤¬¤½¤ÎÀ®²ÌÊª¤È¤Ê¤ë¡£
ËÜºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¿Í¤ÏÂ¾¼Ô¤òÇ³¤ä¤µ¤º¤Ë¤ÏÀ¸¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡£À¸Ì¿¤¬Â¾¤ÎÀ¸Ì¿¤ò¾ÃÈñ¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¶È(¥«¥ë¥Þ)¤È¡¢ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¾×Æ°¤ò¡Ö±ê¡×¤È¤·¤ÆÉÁ¤½Ð¤¹¡£
Ì¤Íè¸ÅÂå³ÚÃÄÆÈ¼«¤Î²Í¶õ¸À¸ì¡ÖÌ¤Íè¸ÅÂå¸ì¡×¤ò¼öÊ¸¤Î¤è¤¦¤Ëº¹¤·¶´¤ß¡¢¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ê¥Ó¡¼¥È¤Î¾å¤ò¥Ö¡¼¥±¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê²Î¾§¤¬¾ðÇ°¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¡¢½Ëº×Åª¤«¤ÄÄ©È¯Åª¤Ê°ì¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÇÛ¿®³«»ÏÆü¡Û2026Ç¯5·î29Æü(¶â)
¡ÚÇÛ¿®Àè¡Û³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹
¡ÚOfficial Music Video¡ÛÆ±Æü19:00¤ËYouTube¤Ë¤Æ¸ø³«
¢£¡ØÌ¤Íè¸ÅÂå³ÚÃÄ ½Ëº×¤¢¤ë¤¤¤ÏÃÇ¾Ï8¡ÖÉ¹¤ëÀ¤³¦¤ÈÎÕ¤Î·¯¡×¡Ù³«ºÅ³µÍ×
¡ÚÆüÄø¡Û2026Ç¯11·î2Æü(·î)¡¿³«¾ì¡§18:00¡¿³«±é¡§19:00
¡Ú²ñ¾ì¡ÛÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëC
¡Ú½Ð±é¡Û
¡ãMEMBER¡ä
¡¦º½¼é³Ù±û(¼çºË)
¡¦¾¾²¬ÈþÌï»Ò(¥Ô¥¢¥Î)
¡¦µÈÅÄÏÂ¿Í(¥®¥¿¡¼)
¡¦µÈÅÄÆÆµ®(¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó)
¡¦ËÅÄ¹Ì»°(¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¥Õ¥ë¡¼¥È/¥Æ¥£¥ó¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë)
¡¦ÊÆ¸÷Ìº(¥³¥ó¥È¥é¥Ð¥¹)
¡¦ÅÄÃæ¶µ½ç(¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥·¥ç¥ó)
¡ãGUEST¡ä
¡¦¤ä¤Ê¤®¤Ê¤®¡¡¢¨½é½Ð±é
¡¦°Â¼¡Îæ´õÏÂ»Ò
¡¦¥Ö¡¼¥±
¡¦HACHI¡¡¢¨ÄÉ²ÃÈ¯É½
and more¡Ä
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡Û
¡¦Á°Çä¡§¿ÀÌÚ¥·¡¼¥È(SÀÊ)¡¿9,800±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦Á°Çä¡§Âç»Þ¥·¡¼¥È(AÀÊ)¡¿7,800±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦Á°Çä¡§¼ãÍÕ¥·¡¼¥È(U-25¥Á¥±¥Ã¥È)¡¿6,800±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨U-25¥Á¥±¥Ã¥ÈÃí°Õ»ö¹à
É¬¤ºÅöÆü¡¢Ç¯Îð¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤ò»ý»²¡£
ÅöÆü¤Ë25ºÐ°Ê²¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Äê²Á¤È¤Îº¹³Û¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
U-25¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏAÀÊ¥¨¥ê¥¢¤Ø¤Î°ÆÆâ¤È¤Ê¤ë¡£
¢¨ÅöÆü·ô¤Ï³ÆÀÊ¼ï1,000±ßUP
¡ãÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡ä
¡ÚOFFICIAL HPÀè¹ÔÍ½Ìó(ÃêÁª)¡Û
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2026Ç¯5·î27Æü(¿å)12:00¡Á6·î7Æü(Æü)23:59
¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¿½¹þ¤ß¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡£
¡û¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¡¡§ÄÉ²Ã¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆHACHI¤Î½Ð±é·èÄê¡ªOFFICIAL HPÀè¹ÔÍ½Ìó¤¬5·î27Æü(¿å)12»þ¤è¤ê¼õÉÕ¥¹¥¿¡¼¥È
¡ØÌ¤Íè¸ÅÂå³ÚÃÄ ½Ëº×¤¢¤ë¤¤¤ÏÃÇ¾Ï8¡ÖÉ¹¤ëÀ¤³¦¤ÈÎÕ¤Î·¯¡×¡Ù¤Ë¡¢HACHI¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¡¼¥Ü¥¤¥¹¤È¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤Ç»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ëHACHI¤¬¡¢Ì¤Íè¸ÅÂå³ÚÃÄ¤ÎÊª¸ìÀ¤³¦¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿§¤òÅº¤¨¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢½Ð±é¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)RK Music
¡ýHACHI¤Î¥³¥á¥ó¥È
³§ÍÍ¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢VSinger¤ÎHACHI¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¤´±ï¤¬¤¢¤ê¡¢ºÆ¤ÓÌ¤Íè¸ÅÂå³ÚÃÄ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë⽴¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´ÑµÒ¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤Ë¡¢Ì¤Íè¸ÅÂå³ÚÃÄ¤Î³§ÍÍ¤¬ËÂ¤°Êª¸ì¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¤ÈÄÀ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¡¢¤¢¤Î´¶³Ð¤òºÆ¤ÓÌ£¤ï¤¨¤ë¤È»×¤¦¤È¡¢¿´¤¬Ìö¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç¤¤¤Ê¤ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢Àº°ìÇÕ²Î¤ï¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¤½¤·¤ÆHACHI¤Î½Ð±é·èÄê¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢ËÜÆü2026Ç¯5·î27Æü(¿å)12:00¤è¤ê¡¢¡ÖOFFICIAL HPÀè¹ÔÍ½Ìó¡×¤Î¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤¹¤Ç¤ËºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕ¤Ç¡ÖÀ¤³¦¼ù¥·¡¼¥È(SSÀÊ)¡×¤Ï´°Çä(SOLD OUT)¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿ÀÌÚ¥·¡¼¥È(SÀÊ)¡¦Âç»Þ¥·¡¼¥È(AÀÊ)¡¦¼ãÍÕ¥·¡¼¥È(U25 ¥Á¥±¥Ã¥È)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÎÉÀÊ¤¬Â¿¿ô»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¡û¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¢¡§¿·¶Ê¡Ö²Ð²Ð²Ð¡×feat.¥Ö¡¼¥±¡¢5·î29Æü(¶â)¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡õOfficial Music Video¤ò¸ø³«
Ì¤Íè¸ÅÂå³ÚÃÄ¤ÎºÇ¿·¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¡Ö²Ð²Ð²Ð(¤Û¤Î¤ª)¡×feat.¥Ö¡¼¥±¤¬¡¢2026Ç¯5·î29Æü(¶â)¤è¤ê³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤¢¤ï¤»¤Æ Official Music Video¤¬YouTube¤Ë¤ÆÆ±Æü¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡£
¥Ö¡¼¥±¤Ïnana¤È¤Î¶¦Æ±´ë²è¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÌ¤Íè¸ÅÂå³ÚÃÄ¤Îfeat.¥·¥ó¥¬¡¼¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥ô¥©¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢ËÜ³Ú¶Ê¤¬¤½¤ÎÀ®²ÌÊª¤È¤Ê¤ë¡£
ËÜºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¿Í¤ÏÂ¾¼Ô¤òÇ³¤ä¤µ¤º¤Ë¤ÏÀ¸¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡£À¸Ì¿¤¬Â¾¤ÎÀ¸Ì¿¤ò¾ÃÈñ¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¶È(¥«¥ë¥Þ)¤È¡¢ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¾×Æ°¤ò¡Ö±ê¡×¤È¤·¤ÆÉÁ¤½Ð¤¹¡£
Ì¤Íè¸ÅÂå³ÚÃÄÆÈ¼«¤Î²Í¶õ¸À¸ì¡ÖÌ¤Íè¸ÅÂå¸ì¡×¤ò¼öÊ¸¤Î¤è¤¦¤Ëº¹¤·¶´¤ß¡¢¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ê¥Ó¡¼¥È¤Î¾å¤ò¥Ö¡¼¥±¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê²Î¾§¤¬¾ðÇ°¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¡¢½Ëº×Åª¤«¤ÄÄ©È¯Åª¤Ê°ì¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÇÛ¿®³«»ÏÆü¡Û2026Ç¯5·î29Æü(¶â)
¡ÚÇÛ¿®Àè¡Û³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹
¡ÚOfficial Music Video¡ÛÆ±Æü19:00¤ËYouTube¤Ë¤Æ¸ø³«
¢£¡ØÌ¤Íè¸ÅÂå³ÚÃÄ ½Ëº×¤¢¤ë¤¤¤ÏÃÇ¾Ï8¡ÖÉ¹¤ëÀ¤³¦¤ÈÎÕ¤Î·¯¡×¡Ù³«ºÅ³µÍ×
¡ÚÆüÄø¡Û2026Ç¯11·î2Æü(·î)¡¿³«¾ì¡§18:00¡¿³«±é¡§19:00
¡Ú²ñ¾ì¡ÛÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëC
¡Ú½Ð±é¡Û
¡ãMEMBER¡ä
¡¦º½¼é³Ù±û(¼çºË)
¡¦¾¾²¬ÈþÌï»Ò(¥Ô¥¢¥Î)
¡¦µÈÅÄÏÂ¿Í(¥®¥¿¡¼)
¡¦µÈÅÄÆÆµ®(¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó)
¡¦ËÅÄ¹Ì»°(¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¥Õ¥ë¡¼¥È/¥Æ¥£¥ó¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë)
¡¦ÊÆ¸÷Ìº(¥³¥ó¥È¥é¥Ð¥¹)
¡¦ÅÄÃæ¶µ½ç(¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥·¥ç¥ó)
¡ãGUEST¡ä
¡¦¤ä¤Ê¤®¤Ê¤®¡¡¢¨½é½Ð±é
¡¦°Â¼¡Îæ´õÏÂ»Ò
¡¦¥Ö¡¼¥±
¡¦HACHI¡¡¢¨ÄÉ²ÃÈ¯É½
and more¡Ä
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡Û
¡¦Á°Çä¡§¿ÀÌÚ¥·¡¼¥È(SÀÊ)¡¿9,800±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦Á°Çä¡§Âç»Þ¥·¡¼¥È(AÀÊ)¡¿7,800±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦Á°Çä¡§¼ãÍÕ¥·¡¼¥È(U-25¥Á¥±¥Ã¥È)¡¿6,800±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨U-25¥Á¥±¥Ã¥ÈÃí°Õ»ö¹à
É¬¤ºÅöÆü¡¢Ç¯Îð¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤ò»ý»²¡£
ÅöÆü¤Ë25ºÐ°Ê²¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Äê²Á¤È¤Îº¹³Û¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
U-25¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏAÀÊ¥¨¥ê¥¢¤Ø¤Î°ÆÆâ¤È¤Ê¤ë¡£
¢¨ÅöÆü·ô¤Ï³ÆÀÊ¼ï1,000±ßUP
¡ãÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡ä
¡ÚOFFICIAL HPÀè¹ÔÍ½Ìó(ÃêÁª)¡Û
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2026Ç¯5·î27Æü(¿å)12:00¡Á6·î7Æü(Æü)23:59
¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¿½¹þ¤ß¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡£