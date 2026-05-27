声優×アイドル Project LEAP! 1st Digital Single「Leap for the Light」5月30日配信決定！

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次世代の「アイドル × 声優」アーティストを発掘・育成する Project LEAP!（主催：スタイルキューブ／Elements Garden／ISARIBI 株式会社〈REAL AKIBA GROUP〉）1st Digital Single「Leap for the Light」が、5月30日に配信開始となる。

「Leap for the Light」は、夢へ踏み出す瞬間に生まれる“不安”と“覚悟”を真正面から描いた、Project LEAP! のデビューアンセム。「自分が信じなきゃ 誰が信じるんだって」という強いメッセージを軸に、迷い・劣等感・孤独を抱えながらも、それでも“光”へ向かって走り出す姿をエモーショナルに描写。 煌びやかなシンセサウンドと疾走感あるバンドアレンジを背景に、“飛び越えていくよ 限界も弱ささえも”と解き放たれるサビは、Project LEAP! というコンテンツのテーマそのものを象徴している。

ライブではコールやクラップによる高い一体感を生み出し、観客と共に“ここから始まる”瞬間を共有する楽曲として設計。 “夢を叫ぶ声が未来を照らす”――そのメッセージを体現する、Project LEAP! の原点となる一曲だ。

『Leap for the Light』は、ここから始まる物語の第一章。今後のProject LEAP! の展開にも注目してほしい。

●楽曲情報

「Leap for the Light」

作詞/作詞：藤永龍太郎(Elements Garden)

＜Project LEAP! プロフィール＞

Project LEAP! は、スタイルキューブ／Elements Garden／REAL AKIBA GROUP の三社が

共同で立ち上げた、次世代の「アイドル × 声優」アーティストを発掘・育成するプロジェクトです。

音楽制作、パフォーマンス指導、声優レッスン、ライブ展開までを一貫してサポートし、アニメ・音楽・ライブなど多方面でのデビューを目指す参加者に、“なりたい自分を解き放つ”ための環境を提供します。

2026年2月20日（金）、EX THEATER ROPPONGIにて実施された最終オーディションを経て、LEAP（12名）およびSeed（育成組：6名）の計18名からなるプロジェクトです。声優としての演技力と、アイドルのステージパフォーマンスを兼ね備えたハイブリッドなアーティスト活動を展開しています。

活動実績（2026年）

イベント・ステージ出演

・ニコニコ超会議2026【2026年4月25日(土)・26日(日)】

・肉フェス 2026 TOKYO JAPAN Premium20【2026年4月29日(水・祝) 〜 5月10日(日)】

・ANTHEM AKIBA -OPENING WEEK 2026-

【2026年4月29日(水・祝) ／ 5月4日(月・祝) ／ 5月6日(水・祝) ／ 5月9日(土)】

関連リンク

「LEAP!」公式サイト

https://leap-projects.jp/