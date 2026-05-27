Hulu＆ディズニープラスが新たな取り組み 両社それぞれ独占のオリジナル作品4作を相互に配信
【モデルプレス＝2026/05/27】オンライン動画配信サービスのHuluとディズニープラスは、それぞれのサービスにおいて、両社が独占配信している人気作を6ヶ月間相互に楽しめる新たな取り組みを開始することを発表した。
【写真】竹内涼真主演「君と世界が終わる日に」Huluで偉業
対象となるのは、Hulu独占配信中の竹内涼真主演の人気ドラマ「君と世界が終わる日に」Season 1、ディーン・フジオカ主演「パンドラの果実〜科学犯罪捜査ファイル〜」Season 1、ディズニープラスからは田中泯と新田真剣佑ダブル主演オリジナルドラマ「フクロウと呼ばれた男」、アニメ「BULLET／BULLET」 (バレット／バレット） の4作品。
今回の取り組みは、定額動画配信市場が成長を続ける中で、視聴者1人ひとりがこれまで触れる機会のなかった作品と出会うきっかけを広げ、より豊かなエンターテイメント体験を提供することを目的としている。両社それぞれが独占で配信してきたオリジナル作品を相互に配信することで、単一のサービスでは得られない新たなコンテンツとの出会いの機会を創出する。ディズニーとHuluは2023年7月より開始した「Hulu | Disney+ セットプラン」のパートナーシップをさらに発展させ、両社の強みを活かしながら、視聴者により幅広いコンテンツの選択肢を提供するとともに、多様な視聴スタイルに寄り添う予定だ。（modelpress編集部）
「君と世界が終わる⽇に」（Season 1）
⽇本テレビ×Hulu共同製作、極限のサバイバルラブストーリー。プロポーズ当⽇、トンネル滑落事故に遭い閉じ込められてしまった⻘年・間宮響（⽵内）。命からがらトンネルを脱出すると、世界は⼀変していた。荒れ果てた街並み、おびただしい数の遺体、そして街をさまよう“⽣ける屍”たち。異常事態の中たったひとり取り残されてしまった響は、恋⼈の来美（中条あやみ）を必死に探すが、どこにも⾒当たらない。やがて響は、この街が警戒区域として封鎖されてしまったことに気が付く。しかしその中にも、わずかに⽣き残った⼈々が。彼らはこの絶望的状況を共に⽣き抜く仲間なのか。
「パンドラの果実〜科学犯罪捜査ファイル〜」（Season 1）
⽇本テレビ×Hulu共同製作のSFミステリー。最愛の妻を亡くした警察官僚・⼩⽐類巻祐⼀（ディーン）が、科学界を離れた天才科学者・最上友紀⼦（岸井ゆきの）とコンビを組み、元捜査⼀課の刑事・⻑⾕部勉（ユースケ・サンタマリア）とともに最先端科学にまつわる事件を解明していく。2⼈はいわゆる科学捜査ではなく、事件の裏側に隠された科学そのものを捜査によって解き明かしていく。そしてこの話はもう⼀⽅、⼩⽐類巻にとっての家族愛の物語。監督を「海猿」「MOZU」シリーズの⽻住英⼀郎が務めた。原作は中村啓の「SCIS 科学犯罪捜査班〜天才科学者・最上友紀⼦の挑戦〜」。
『フクロウと呼ばれた男』
ディスニープラスオリジナル、国家の裏側・タブーに切り込んだ社会派政治ドラマシリーズ。あらゆるスキャンダルやセンセーショナルな事件を、時にもみ消し、時に明るみにさらして解決してきた⿊幕／フィクサー、その名も“フクロウ”こと⼤神⿓太郎。演じるのは、世界的な評価を持つダンサー・舞踊家にして、俳優としても唯⼀無⼆の存在感を発揮する⽥中泯。ダークヒーローさながら「道筋を正すため」と暗躍を繰り返す⽗親に反して、対極な⽣き⽅で「正義」を掲げる⼤神⿓を、数々のヒット作に出演し、現在は海外でも精⼒的に活動する新⽥真剣佑が演じる。
『BULLET／BULLET』（バレット／バレット）
世界が注⽬するアニメーション監督、朴性厚氏。話題作を次々と⼿掛け、その圧倒的なアクションと作画で世界を熱狂させた⻤才が、10年の構想を経て放つ、初の完全オリジナルアニメーション。盗み屋がうっかり盗んだ世界の「秘密」を巡り、炸裂するド派⼿なバトル、息をのむカーチェイス、次々と明かされる驚愕の真実。やがて、全貌を知った盗み屋たちは、⾃らの誇りをかけて世界を変える戦いに挑む。
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【写真】竹内涼真主演「君と世界が終わる日に」Huluで偉業
◆Huluとディズニープラス、独占配信4作を相互に楽しめる取り組み発表
対象となるのは、Hulu独占配信中の竹内涼真主演の人気ドラマ「君と世界が終わる日に」Season 1、ディーン・フジオカ主演「パンドラの果実〜科学犯罪捜査ファイル〜」Season 1、ディズニープラスからは田中泯と新田真剣佑ダブル主演オリジナルドラマ「フクロウと呼ばれた男」、アニメ「BULLET／BULLET」 (バレット／バレット） の4作品。
◆対象作品詳細
「君と世界が終わる⽇に」（Season 1）
⽇本テレビ×Hulu共同製作、極限のサバイバルラブストーリー。プロポーズ当⽇、トンネル滑落事故に遭い閉じ込められてしまった⻘年・間宮響（⽵内）。命からがらトンネルを脱出すると、世界は⼀変していた。荒れ果てた街並み、おびただしい数の遺体、そして街をさまよう“⽣ける屍”たち。異常事態の中たったひとり取り残されてしまった響は、恋⼈の来美（中条あやみ）を必死に探すが、どこにも⾒当たらない。やがて響は、この街が警戒区域として封鎖されてしまったことに気が付く。しかしその中にも、わずかに⽣き残った⼈々が。彼らはこの絶望的状況を共に⽣き抜く仲間なのか。
「パンドラの果実〜科学犯罪捜査ファイル〜」（Season 1）
⽇本テレビ×Hulu共同製作のSFミステリー。最愛の妻を亡くした警察官僚・⼩⽐類巻祐⼀（ディーン）が、科学界を離れた天才科学者・最上友紀⼦（岸井ゆきの）とコンビを組み、元捜査⼀課の刑事・⻑⾕部勉（ユースケ・サンタマリア）とともに最先端科学にまつわる事件を解明していく。2⼈はいわゆる科学捜査ではなく、事件の裏側に隠された科学そのものを捜査によって解き明かしていく。そしてこの話はもう⼀⽅、⼩⽐類巻にとっての家族愛の物語。監督を「海猿」「MOZU」シリーズの⽻住英⼀郎が務めた。原作は中村啓の「SCIS 科学犯罪捜査班〜天才科学者・最上友紀⼦の挑戦〜」。
『フクロウと呼ばれた男』
ディスニープラスオリジナル、国家の裏側・タブーに切り込んだ社会派政治ドラマシリーズ。あらゆるスキャンダルやセンセーショナルな事件を、時にもみ消し、時に明るみにさらして解決してきた⿊幕／フィクサー、その名も“フクロウ”こと⼤神⿓太郎。演じるのは、世界的な評価を持つダンサー・舞踊家にして、俳優としても唯⼀無⼆の存在感を発揮する⽥中泯。ダークヒーローさながら「道筋を正すため」と暗躍を繰り返す⽗親に反して、対極な⽣き⽅で「正義」を掲げる⼤神⿓を、数々のヒット作に出演し、現在は海外でも精⼒的に活動する新⽥真剣佑が演じる。
『BULLET／BULLET』（バレット／バレット）
世界が注⽬するアニメーション監督、朴性厚氏。話題作を次々と⼿掛け、その圧倒的なアクションと作画で世界を熱狂させた⻤才が、10年の構想を経て放つ、初の完全オリジナルアニメーション。盗み屋がうっかり盗んだ世界の「秘密」を巡り、炸裂するド派⼿なバトル、息をのむカーチェイス、次々と明かされる驚愕の真実。やがて、全貌を知った盗み屋たちは、⾃らの誇りをかけて世界を変える戦いに挑む。
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