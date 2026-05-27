第1子出産のトリンドル玲奈「産んだ直後から…」セリフの覚え方に驚きの声続々「プロすぎる」「とても真似できない」
【モデルプレス＝2026/05/27】モデルで女優のトリンドル玲奈が5月27日、フジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時47分〜）に出演。産後のエピソードを明かした。
【写真】トリンドル玲奈「さすがのスタイル」妊娠7ヶ月でのミニスカ姿
この日、同番組ではセリフの覚え方についてトークが展開された。トリンドルは「割と記憶力は良い方なんですけど、今ちょうど産後で。産後だとマミーブレインというのがあって、ホルモンバランスの変化なのか物事を忘れやすくなる時期らしいんですよ。だから今、ビビリながらやってます」と笑顔を見せ「お家で静かなところでとにかく読む」と自身のセリフの覚え方を明かした。
すると、6月19日からスタートする舞台「KERA CROSS 第七弾 『シャープさんフラットさん』」にてトリンドルと共演している俳優の柄本時生は「でも、初日から（セリフ）ほぼほぼ入ってましたよ」と口に。トリンドルは「産んだ直後から産院でずっと台本開いて（セリフを覚えていました）」と告白し、スタジオからは驚きの声が上がっていた。
この放送を受け、視聴者からは「プロすぎる」「とても真似できない」「偉い」「女優さんってすごい」などと反響が上がっている。
トリンドルは、2024年に俳優の山本直寛と結婚。2026年1月15日発売の『中期のたまごクラブ』（ベネッセコーポレーション）2026年冬号にて妊娠を報告し、同年2月22日に第1子の出産を発表した。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
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◆トリンドル玲奈、産後エピソード明かす
この日、同番組ではセリフの覚え方についてトークが展開された。トリンドルは「割と記憶力は良い方なんですけど、今ちょうど産後で。産後だとマミーブレインというのがあって、ホルモンバランスの変化なのか物事を忘れやすくなる時期らしいんですよ。だから今、ビビリながらやってます」と笑顔を見せ「お家で静かなところでとにかく読む」と自身のセリフの覚え方を明かした。
◆トリンドル玲奈の産後エピソードに驚きの声
この放送を受け、視聴者からは「プロすぎる」「とても真似できない」「偉い」「女優さんってすごい」などと反響が上がっている。
トリンドルは、2024年に俳優の山本直寛と結婚。2026年1月15日発売の『中期のたまごクラブ』（ベネッセコーポレーション）2026年冬号にて妊娠を報告し、同年2月22日に第1子の出産を発表した。（modelpress編集部）
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