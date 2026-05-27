160.54　エンベロープ1%上限（10日間）
160.33　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
159.22　現値
158.95　10日移動平均
158.86　一目均衡表・雲（上限）
158.84　一目均衡表・転換線
158.16　21日移動平均
157.88　一目均衡表・基準線
157.64　100日移動平均
157.36　エンベロープ1%下限（10日間）
156.37　一目均衡表・雲（下限）
155.98　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
155.04　200日移動平均
ポイントを抜けてきており、ターゲットは160円台前半のボリンジャーバンド2シグマ上限となりそう。