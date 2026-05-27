テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限意識
160.54 エンベロープ1%上限（10日間）
160.33 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
159.22 現値
158.95 10日移動平均
158.86 一目均衡表・雲（上限）
158.84 一目均衡表・転換線
158.16 21日移動平均
157.88 一目均衡表・基準線
157.64 100日移動平均
157.36 エンベロープ1%下限（10日間）
156.37 一目均衡表・雲（下限）
155.98 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
155.04 200日移動平均
ポイントを抜けてきており、ターゲットは160円台前半のボリンジャーバンド2シグマ上限となりそう。
160.33 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
159.22 現値
158.95 10日移動平均
158.86 一目均衡表・雲（上限）
158.84 一目均衡表・転換線
158.16 21日移動平均
157.88 一目均衡表・基準線
157.64 100日移動平均
157.36 エンベロープ1%下限（10日間）
156.37 一目均衡表・雲（下限）
155.98 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
155.04 200日移動平均
ポイントを抜けてきており、ターゲットは160円台前半のボリンジャーバンド2シグマ上限となりそう。