テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限意識 テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限意識

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160.54 エンベロープ1%上限（10日間）

160.33 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

159.22 現値

158.95 10日移動平均

158.86 一目均衡表・雲（上限）

158.84 一目均衡表・転換線

158.16 21日移動平均

157.88 一目均衡表・基準線

157.64 100日移動平均

157.36 エンベロープ1%下限（10日間）

156.37 一目均衡表・雲（下限）

155.98 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

155.04 200日移動平均

ポイントを抜けてきており、ターゲットは160円台前半のボリンジャーバンド2シグマ上限となりそう。

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