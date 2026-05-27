女優のん（32）が27日、都内でイメージキャラクターを務める水産食品メーカー「ニッスイ」の事業説明会に出席した。

同社が生産する国産養殖サーモン「ニッスイサーモン」の展開を発表。のんは同ブランドの新CMにも出演し「すごく爽やかで、海が波打つような布の動きがすごく楽しい。本当に海の中にいるような心地で、自分自身がサーモンになったような気持ちになりました」とほほ笑んだ。

発表内容にちなみ、最近新しく始めたことを聞かれると「木のお世話」と答え「植物をお家に導入しまして。今まで観葉植物をお家に置いたことがなかった。お世話できない人間だと思い込んでいたのですが、最近デビューしまして。今、木が3つあります」と明かした。

初めて植物を育てることに「不安だった」というが「意外とちゃんとお世話している。すごく可愛くて」と愛情を注いでいる様子。「伸びすぎた枝を切って、挿し木を水耕栽培で育てています。2週間くらいで根っこが生え始めて。もう少し生やしてから土に植え替えようかなと思っています」。

両親と妹も植物を育てており「“今根っこがこれくらい生えたんでけど”とか“葉っぱの様子がこんなんなんだけど”とか、メッセージを送り合って。今猛烈にお世話しています」と家族のアドバイスも受けながら育成に励んでいる。「朝になったらカーテンを開けて、お日さまを浴びさせて水をあげる。1週間に1回水やりをするんですけど…」と熱弁は止まらず、思わず自身で「めっちゃしゃべってる！」とツッコみ、照れ笑いを浮かべていた。