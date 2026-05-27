映画などでよくある表現に対して娘が困惑したという投稿が、話題になっている。

【映像】『時は20xx年―...』って過去？未来？娘のモヤモヤ

投稿したのは、もぐさん（@Mog_ikg）。9歳の娘が、「『時は20xx年―...』て書かれてても、未来なのか過去なのかわかんない」と、映画などでよくある表現に対して困惑したことを、Xに投稿した。

『時は20xx年―...』って過去？未来？

投稿を見た人からは、「娘ちゃんのツッコミ鋭すぎる！」「ちょっと未来の定番だったのが四半世紀来てるもんなぁ」「1/4の確率で過去…」「199X年ですら未来で確定していた子どもの頃…（老）」「これからは2100年とかに設定しないと未来感ないなw」などの声が寄せられ、投稿には5.3万件超の“いいね”が押される大反響となっている（※数字は5月26日15時のデータ）。

ニュース番組『わたしとニュース』は、投稿主を取材。「1980年代生まれの私には目からウロコだったので『あ〜! 確かにそうだねぇ?!』と騒いだんですが、娘はきょとんとしてました。2000年代が未来の感覚で生まれてきた私と、2010年代に生まれてきた娘とでは、感覚が違うんだな…と思って時の流れを感じました。たくさんの方とこの驚きを共有出来たことが嬉しかったです」と話している。（『わたしとニュース』より）