Ｓｃｈｏｏ<264A.T>が３日ぶりに反発している。この日、データ活用型ＬＭＳ（学習管理システム）「Ｓｃｈｏｏ Ｓｗｉｎｇ」が、経済産業省が推進する「デジタル化・ＡＩ導入補助金２０２６」の対象ＩＴツールに認定されたと発表しており、好材料視されている。



「Ｓｃｈｏｏ Ｓｗｉｎｇ」は講座・研修をオンライン化・ハイブリッド化するために必要な機能が揃ったプラットフォーム。今回の認定により、「Ｓｃｈｏｏ Ｓｗｉｎｇ」を導入する際の初期費用と月額利用料金２年分の最大５０％（１５０万円未満）の補助を受けることが可能になることから、利用層の拡大が期待されているようだ。



出所：MINKABU PRESS