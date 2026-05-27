ポートランドを舞台にしたガス・ヴァン・サントの初期監督作、『マイ・プライベート・アイダホ』のデジタルリマスター版が8月7日から、『ドラッグストア・カウボーイ』のデジタルリマスター版が9月18日から連続上映されることが決定した。

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1985年に映画監督デビューしたヴァン・サントは、主演にマット・ディロンを迎えた35mm長編デビュー作『ドラッグストア・カウボーイ』を1989年に発表。全米映画批評家協会賞の作品賞、監督賞、脚本賞をはじめ、インディペンデント・スピリット賞の脚本賞、撮影賞、主演男優賞、助演男優賞といった数々の賞を受賞した。1991年の『マイ・プライベート・アイダホ』では主演のリヴァー・フェニックスがヴェネチア画祭男優賞を受賞した。1997年に公開されたマット・デイモンとベン・アフレック主演・脚本の『グッド・ウィル・ハンティング／旅立ち』では初のアカデミー監督賞候補となり、脚本賞とロビン・ウィリアムズの助演男優賞に輝いた。

2003年には、米コロンバイン高校銃乱射事件をモチーフにした『エレファント』でカンヌ国際映画祭パルムドールと監督賞をダブル受賞。2008年には、『ミルク』で2度目のアカデミー監督賞候補となり、主演を務めたショーン・ペンが主演男優賞を受賞し、脚本賞にも輝いた。2026年7月には最新作『デッドマンズ・ワイヤー』が日本公開される。

今は亡きリヴァー・フェニックスと若き日のキアヌ・リーブスが共演し、二人の友情を軸に家族をテーマにした『マイ・プライベート・アイダホ』は、製作から35年、初めてデジタルリマスター版で上映される。

緊張すると突然意識を失ってしまうナルコレプシーという奇病を抱えるマイク（リヴァー・フェニックス）は12歳の時に母親に捨てられて故郷のアイダホを離れ、ポートランドの路上で体を売って暮らしている。スコット（キアヌ・リーブス）はポートランド市長の息子で何不自由なく育ったが、家庭に温かさを感じられず、家を出ている。街で出会った二人は、マイクの母をイタリアに訪ねるなど行動を共にするが、やがてそれぞれの道を進んでいく。

『ドラッグストア・カウボーイ』は、ドラッグの快感を追い求めて刹那に生きる若者をスタイリッシュに描いた作品。

新たなドラッグを手に入れるため、ドラッグストアを荒らし、その日暮らしをするボブ（マット・ディロン）と妻ダイアン（ケリー・リンチ）や友人リック（ジェームズ・レマー）、10代のナディーン（ヘザー・グラハム）。犯罪のスリルとドラッグが全身を包み込む快感。それさえあれば満足だった。ところが、ある日、ナディーンが犯した事故が引き金となって仲間たちの関係に亀裂が入り、歯車が狂い始める。

公開されたポスターでは、『ドラッグストア・カウボーイ』『マイ・プライベート・アイダホ』それぞれの主要キャストが捉えられている。特にの主演のディロンと妻役を演じるケリー・リンチの二人が抱き合っている『ドラッグストア・カウボーイ』のポスターは、公開当時、上映している映画館で貼る度に盗まれたという逸話も残っている。

（文＝リアルサウンド映画部）