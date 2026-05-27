27日13時現在の日経平均株価は前日比653.83円（1.01％）高の6万5649.92円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は660、値下がりは847、変わらずは55。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を378.93円押し上げている。次いでファストリ <9983>が239.75円、東エレク <8035>が186.05円、信越化 <4063>が65.37円、コナミＧ <9766>が34.86円と続く。



マイナス寄与度は298.48円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、イビデン <4062>が40.9円、フジクラ <5803>が35円、ファナック <6954>が23.97円、豊田通商 <8015>が17.6円と続いている。



業種別では33業種中14業種が値上がり。1位は精密機器で、以下、水産・農林、化学、保険と続く。値下がり上位には非鉄金属、不動産、建設が並んでいる。



※13時0分2秒時点



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