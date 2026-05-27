往年のナムコキャラクターが大集合！ 「G-MODEアーカイブス+」にて「ナムコクロニクル」が5月28日に配信決定
ジー・モードは、復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス+」にて「ナムコクロニクル」をNintendo Switch／Steamで5月28日に配信する。価格は800円。
本作は往年のナムコ（現.バンダイナムコエンターテインメント）ゲームに登場するキャラクターたちが作品の枠を超えて大集結する、フィーチャーフォンアプリオリジナルタイトルのタクティカルロールプレイングゲームを移植したもの。
物語は「幻想編」、「都市編」、「宇宙編」の3つから構成されており、舞台によってプレイヤーの冒険を助けてくれるキャラクターが異なる。シミュレーションパートの合間にアドベンチャーパートでは、ナムコのキャラ達による濃厚なストーリーを楽しむことができる。
登場キャラクターには「ワルキューレの冒険」のワルキューレや、「ドルアーガの塔」のギルやカイ、「ワンダーモモ」のモモ、「マッピー」のマッピー、「超絶倫人ベラボーマン」のベラボーマン、「源平討魔伝」の平景清、「ワギャンランド」のワギャンなどが登場する。
登場キャラクター（一部）
「ワルキューレの冒険」のワルキューレ
「ドルアーガの塔」のギル
「超絶倫人ベラボーマン」のベラボーマン
「マッピー」のマッピー
「源平討魔伝」の平景清
「ワギャンランド」のワギャン
【G-MODEアーカイブス+ ナムコクロニクル 紹介動画】
【📢続報！】#ナムコクロニクル- G-MODE ジー・モード【公式】 (@GmodePR) May 27, 2026
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G-MODEアーカイブス+
『ナムコクロニクル』
🎉【2026年5月28日(木)】配信決定！✨
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿#GMODEアーカイブス+ にて、Nintendo Switch／Steamで復刻！
現在開発中のゲーム画面を公開いたします。… https://t.co/4XFH9wqIxW pic.twitter.com/iWnQ7ndH28
ナムコクロニクル TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)G-MODE Corporation