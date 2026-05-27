【G-MODEアーカイブス+ ナムコクロニクル】 5月28日 配信予定 価格：800円

ジー・モードは、復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス+」にて「ナムコクロニクル」をNintendo Switch／Steamで5月28日に配信する。価格は800円。

本作は往年のナムコ（現.バンダイナムコエンターテインメント）ゲームに登場するキャラクターたちが作品の枠を超えて大集結する、フィーチャーフォンアプリオリジナルタイトルのタクティカルロールプレイングゲームを移植したもの。

物語は「幻想編」、「都市編」、「宇宙編」の3つから構成されており、舞台によってプレイヤーの冒険を助けてくれるキャラクターが異なる。シミュレーションパートの合間にアドベンチャーパートでは、ナムコのキャラ達による濃厚なストーリーを楽しむことができる。

登場キャラクターには「ワルキューレの冒険」のワルキューレや、「ドルアーガの塔」のギルやカイ、「ワンダーモモ」のモモ、「マッピー」のマッピー、「超絶倫人ベラボーマン」のベラボーマン、「源平討魔伝」の平景清、「ワギャンランド」のワギャンなどが登場する。

登場キャラクター（一部）

「ワルキューレの冒険」のワルキューレ

「ドルアーガの塔」のギル

「超絶倫人ベラボーマン」のベラボーマン

「マッピー」のマッピー

「源平討魔伝」の平景清

「ワギャンランド」のワギャン

【G-MODEアーカイブス+ ナムコクロニクル 紹介動画】

ナムコクロニクル TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)G-MODE Corporation