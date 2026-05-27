“国民的美少女”細川直美、振袖姿の次女との2ショット披露「ママ譲りのスタイルの良さ」「とっても美しいです」 成人式の前撮りを報告
俳優の細川直美（51）が24日、自身のブログを更新。「今日は次女の成人式の前撮りに行って来ました」と報告し、華やかな振袖姿の次女との親子2ショット写真などを披露した。
【写真】「ママ譲りのスタイルの良さ」「とっても美しい」振袖姿の次女＆細川直美の親子2ショット
細川は「娘は、私が成人式で着た振袖と自分で選んだ振袖の2着を着て撮影をしていただきました」「どちらも素敵に仕上げていただいて家族の良い思い出となりました」と話し、白地メインと緑地メインそれぞれの振袖を着た次女の前撮り風景を紹介。
自身の成人式は「仕立てていただいた振袖も当日は仕事で着られず…前撮りのみの一度きりの着用だった」といい、「娘達が着てくれて嬉しい限りです」と振袖が受け継がれたことを喜んだ。
なお「本番の成人式は来年」で、「もう一度着物姿を見る事が出来ます」と式当日も楽しみにしている様子だった。
コメント欄には「わぁ素敵〜きれいだなぁ」「次女さんの振袖姿とっても美しいです」「感慨深いですね」「次女さんが選んだお着物も直美さんのお着物もとっても素敵です」「雰囲気も全く違うお着物、ママ譲りのスタイルの良さで、お2人とも本当に素敵ですね」「ママのお着物を娘さんが着てくれるなんて幸せですね」などと、さまざまな反響が寄せられている。
細川は、1988年に『第2回全日本国民的美少女コンテスト』でグランプリを受賞し芸能界デビュー。93年にはNHK連続テレビ小説『かりん』でヒロインを務め、以降さまざまなドラマや映画で活躍。プライベートでは2002年に俳優の葛山信吾（54）と結婚し、03年に長女、06年に次女が誕生している。
【写真】「ママ譲りのスタイルの良さ」「とっても美しい」振袖姿の次女＆細川直美の親子2ショット
細川は「娘は、私が成人式で着た振袖と自分で選んだ振袖の2着を着て撮影をしていただきました」「どちらも素敵に仕上げていただいて家族の良い思い出となりました」と話し、白地メインと緑地メインそれぞれの振袖を着た次女の前撮り風景を紹介。
なお「本番の成人式は来年」で、「もう一度着物姿を見る事が出来ます」と式当日も楽しみにしている様子だった。
コメント欄には「わぁ素敵〜きれいだなぁ」「次女さんの振袖姿とっても美しいです」「感慨深いですね」「次女さんが選んだお着物も直美さんのお着物もとっても素敵です」「雰囲気も全く違うお着物、ママ譲りのスタイルの良さで、お2人とも本当に素敵ですね」「ママのお着物を娘さんが着てくれるなんて幸せですね」などと、さまざまな反響が寄せられている。
細川は、1988年に『第2回全日本国民的美少女コンテスト』でグランプリを受賞し芸能界デビュー。93年にはNHK連続テレビ小説『かりん』でヒロインを務め、以降さまざまなドラマや映画で活躍。プライベートでは2002年に俳優の葛山信吾（54）と結婚し、03年に長女、06年に次女が誕生している。