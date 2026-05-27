「ドジャース１５−６ロッキーズ」（２６日、ロサンゼルス）

ドジャースのキケ・ヘルナンデス内野手が三回に今季１号ソロを放った。さらに第２打席でも左中間二塁打を放ち、メジャー復帰した前日から４打数４安打の大暴れ。五回の守備から途中交代したが、球団は左脇腹痛と発表し、ロバーツ監督は負傷者リスト入りを明言した。

１点差に迫られた三回。先頭で第１打席に入ったキケは２球目の内角高めを完璧に捉えた。見逃せばボール球だったが、打球は左翼席へ。ホームに生還するとネクストから打席に向かった大谷翔平投手とタッチ。スタンドは大歓声に包まれた。

この打席では珍シーンもあった。ヘルメットの通気口からのぞいていたのはキケの青髪。“アンテナ”が出ていた状態での今季初アーチだった。

さらに四回は左中間二塁打を放ち、生還後、ベンチでロバーツ監督と話していたキケ。昨オフに左肘の手術を受け、完全復活を印象づけた中、２打席でベンチへさがる形となった。

試合中に球団は左脇腹痛と発表。チームに激震が走った。試合後、ロバーツ監督は負傷者リスト入りを明言。「非常に残念だ。彼は復帰のために一生懸命やってきたからね。シーズン絶望のケガではない」と説明し、「フリーランドを上げる予定だ」と明かした。