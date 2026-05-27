大谷の後ろを打つ2番打者の打率.202…

米大リーグのドジャースは26日（日本時間27日）、本拠地でロッキーズと戦っている。この試合「4番・遊撃」に入ったムーキー・ベッツ内野手が初回、2死一塁から中越えに先制の5号2ラン。試合前の打率が.175と不振にあえぐ中心選手の変身ぶりに、日本のファンはある“法則”にまさかの心配の声が上がっていた。

というのも今季、ドジャースの打順別成績を見ると、大谷翔平投手の後を打つ2番が圧倒的に低いのだ。25日（同26日）までの54試合で打率.202、OPSも.548しかない。両部門ともに9つの打順の中で最低だ。OPSは他の全打順で.700を上回り、9番打者ですら.755ある。タッカーが21試合、フリーマンが18試合、ベッツが11試合と、名だたる強打者が起用されてこの成績なだけに“呪い”とさえ言える低迷ぶりだ。

ベッツも打順が動いた途端、8試合ぶりの本塁打。X上には日本のファンからは驚きの声が上がった。

「大谷翔平の後ろ2番から解放された途端、ホームランを打つムーキーベッツ」

「大谷の後の2番はみんな鬼門のようだね」

「4番になったベッツが打ったじゃん。いや、もう打球が違うじゃん」

「大谷翔平の次の打順から代わったら打った ホームラン やはり2番は打てないのか？」

「2番の呪いから解き放たれたらホームラン 大谷さんの後はいろいろ厳しいんだなあ」

「やっぱり大谷の後ろの2番は呪われてるんや…」

大谷は今季も4割前後の出塁率をキープしている。2番打者の成績はチームの浮沈にも大きく関わるだけに、適任者の出現が期待される。



（THE ANSWER編集部）