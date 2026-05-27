◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）１週前追い切り＝５月２７日、栗東トレセン

橋口厩舎の人気２頭、昨年の３歳マイル王パンジャタワー（牡４歳、栗東・橋口慎介厩舎、父タワーオブロンドン）と、昨年のエプソムＣを勝ったセイウンハーデス（牡７歳、栗東・橋口慎介厩舎、父シルバーステート）がＣＷコースで併せ馬を行った。

グランドオーパス（３歳１勝クラス）を追走し、２番手にセイウンハーデス、３番手がパンジャタワーの順番。直線ではしっかりと馬体を併せ、先行馬を抜き去ってほとんど並んでゴールした。パンジャタワーが最先着、セイウンハーデスが半馬身差で続いた。時計はセイウンハーデスが６ハロン８１秒２―１１秒３、パンジャタワーが同８０秒５―１１秒２だった。

パンジャタワーに騎乗した松山弘平騎手は「１週前でしっかりやらせてもらって、順調に来ていると思います。スプリンターっぽくなっている印象はありますが、東京マイルは問題ないです」とうなずいた。

また、セイウンハーデスに騎乗した幸英明騎手も「１週前なのである程度、しっかりやりました。相手が動く馬でしたが、食らいついていたように状態はいいです。マイルはすごくいいと思いますし、楽しみです」と笑顔だった。