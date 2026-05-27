tuki.“予約困難”限定CDをファンの声で配信化 ジャケットは本人の実写ショット
tuki. のライブアルバム『15 - Live Edition』が27日に配信リリースされた。ファンからの声に応えサプライズでのリリースとなった。
【動画】“顔出し出演”めぐりマネージャーと攻防…tuki.「零-zero-」ミュージックビデオ
同アルバムは、昨年tuki.がリリースした1stアルバム『15』をライブテイクで再現したもの。6月24日発売のライブBlu-ray＆DVD『NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜』の完全生産限定盤にのみ付属される限定CDアルバムだったが、予約困難となったことにともない、「聴きたかった」と惜しむファンからの声に応え、サプライズで配信リリースされた。
ジャケット写真には『15』を彷彿（ほうふつ）とさせる、tuki.本人のエモーショナルな実写ショットが使用されている。
また、bilibiliでtuki.の公式アカウントが投稿を開始。10月から5都市6公演を巡るtuki.自身初となるホールツアー『秋の修学旅行〜天体観測〜』の開催が決定しており、チケットはオフィシャル2次抽選先行受付中だ。詳細は公式サイトで確認できる。
■『秋の修学旅行〜天体観測〜』
10月11日（日） 東京・SGCホール有明
10月12日（月・祝） 東京・SGCホール有明
11月3日（火・祝） 宮城・仙台サンプラザホール
11月22日（日） 福岡・福岡市民ホール 大ホール
11月26日（木） 大阪・フェスティバルホール
12月2日（水） 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館
【動画】“顔出し出演”めぐりマネージャーと攻防…tuki.「零-zero-」ミュージックビデオ
同アルバムは、昨年tuki.がリリースした1stアルバム『15』をライブテイクで再現したもの。6月24日発売のライブBlu-ray＆DVD『NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜』の完全生産限定盤にのみ付属される限定CDアルバムだったが、予約困難となったことにともない、「聴きたかった」と惜しむファンからの声に応え、サプライズで配信リリースされた。
また、bilibiliでtuki.の公式アカウントが投稿を開始。10月から5都市6公演を巡るtuki.自身初となるホールツアー『秋の修学旅行〜天体観測〜』の開催が決定しており、チケットはオフィシャル2次抽選先行受付中だ。詳細は公式サイトで確認できる。
■『秋の修学旅行〜天体観測〜』
10月11日（日） 東京・SGCホール有明
10月12日（月・祝） 東京・SGCホール有明
11月3日（火・祝） 宮城・仙台サンプラザホール
11月22日（日） 福岡・福岡市民ホール 大ホール
11月26日（木） 大阪・フェスティバルホール
12月2日（水） 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館